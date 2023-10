Ova haljina Maje Šuput trebala je biti normalna i prosječna, no sve se otelo kontroli: "Na kraju je ispala kao disko kugla!"

Maja Šuput je u četvrtoj emisiji showa Supertalent postala disko princeza.

Pjevačica Maja Šuput nije razočarala svojim stajlingom ni u četvrtoj emisiji showa Supertalent, u kojem je gledamo kao članicu žirija.

U još jednom raskošnom i blještavom izdanju, gledateljma je dala točno ono što su od nje i očekivali, no njezin stilist Marko Grubnić otkrio nam je da je planirao drugačiji stajling.

"Inspiracija mi je bila disko princeza. Haljina je rađena od ljuskica brončane boje, ima jako puno tila, da to sve skupa bude kao baletna, ali više krinolina 'princezasta' haljina koja naravno ima korzet ugrađen u sebi. Moram priznati da se Maji jako svidjela i da je nekako super funkcionirala u njoj. To je jedna od haljina koju sam, bar kad sam radio ove audicijske emisije, nekako zamišljao da će ta biti ona koja će malo smirit dojam cijelog tog projekta. Međutim, na kraju je haljina ispala skoro kao disko kugla. Nije ništa smirila, dapače, cijeli taj outfit je veseo i u Majinom stilu", priznao nam je Grubnić. Zatim je otkrio detalje i ostatka Majinog izdanja, uključujući i bujne, kovrčave kose.

"Cipele su namjerno s platformom, da dobijemo što više taj balerina look, da malo izdužimo noge. Za frizuru mi je bila inspiracija Khloe Karashian, odnosno ta velika kosa, nesputana, griva ustvari, da upotpuni gola ramena i ruke. Međutim, ne bih ja bio ja kad ne bih dodao još nešto. Kod mene stvarno ne važi ona poslovica manje je više, pa sam tu naravno dodao još jednu ogrlicu od kristala da pojačamo taj stajling. Ali kažem, trebala je to biti jedna normalna i prosječna haljina koja će u cijelom tom sadržaju, svim tim emisijama smirit doživljaj, ali i ta se malo otela kontroli pa je vesela, šljašteća, televizična jako i baš smo jako zadovoljni kako je to sve skupa ispalo", objasnio je Grubnić pa je najavio: "Već sljedeće nedjelje opet idemo malo u teatar i opet idemo u našem stilu dalje!"

Kako se vama sviđa ovo Majino izdanje?

Izdanje Maje Šuput za četvrtu emisiju Supertalenta je... Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Osim Maje Šuput, žiri showa Supertalent čine još Davor Bilman, Martina Tomčić i Fabijan Pavao Medvešek.