Goran Bogdan skinuo se do kraja pa priznao da mu nije uvijek lako biti gol se pred kamerama: "Stisnem se i trpim!"

Goran Bogdan glumi u jednom od trenutno najgledanijih Netflixovih filmova, a sada je progovorio o scenama u kojima je potpuno gol.

Miljenik ženske publike, glumac Goran Bogdan (42) podigao je puno prašine scenama u kojima je potpuno gol u novom filmu "Daleko" (engl. "Faraway").

Bogdan u romantičnoj komediji glumi Josipa Čagu, muškarca kojeg glavna junakinja Zeynep zatakne u kući smještenoj na hrvatskom otoku, koju je naslijedila od majke.

Glavnu ulogu ima švicarska glumica Naomi Krauss, a film je trenutno jedan od najgledanijih na streaming servisu Netflix.

Goran je o uspjehu svojeg novog filma, ali i o skidanju pred kamerama, progovorio u novom intervjuu za Avaz.ba.

"Film prikazuje prave ljude, ne neke nedostižne. Ljudski je, ljudima treba nada, tako da se zbog toga dogodio taj uspjeh", smatra glumac.

"Bio je najgledaniji na svijetu 10. ožujka, što je velika stvar. Javljaju mi se ljudi iz cijelog svijeta. Vidim da su sretni. Nije obična, romantična komedija, već ima nešto dublje, nešto što dira ljude", ističe.

Komentirao je i svoje gole scene, koje su zasigurno doprinijele uspjehu ovog filma.

"Nisam obnažen, skriveno je sve, vidi mi se stražnjica malo i to je to. To komentiram isto kao i one scene u kojima sam obučen", kazao je te je dodao kako sa skidanjem u filmu nema problema.

"Ako nije hladno, nije mi problem, a ako jest, stisnem se i trpim", rekao je glumac.

Bogdan je otkrio i osjeća li se kao internacionalna zvijezda, s obzirom na to da mu ovo nije prva uloga u stranom filmu.

"Ne. Osjećam se, pa zavisi kako koji dan, ali, u principu, isto. Ne bih mogao opisati svoj osjećaj kao osjećaj internacionalne zvijezde. Osjećam se dobro", skromno je poručio.

Razriješio je i vječitu dilemu oko toga je li hrvatski ili bosanskohercegovački glumac.

"Hvala Bogu, ja jesam BiH glumac", izjavio je Bogdan za Avaz.

Inače, u filmu "Daleko" govori se na hrvatskom, njemačkom, engleskom turskom jeziku i sniman je na našim otocima Šolti i Braču.

