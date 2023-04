Giuliano otkrio kako je nakon vlastitog vjenčanja završio u zatvoru: "Bio sam umoran, pir je završio u 6 ujutro..."

Giuliano se prisjetio svojeg vjenčanja sa suprugom Kristinom te je otkrio da je dan nakon toga završio u Remetincu.

U emisiji "bravo! live" ovaj tjedan gostovao je splitski pjevač Giuliano, koji je na hrvatskoj glazbenoj sceni prisutan dulje od dvadeset godina. Karijeru je započinjao u splitskim sastavima - Kleopatra, Zippo, Apokalipsa i Feeling, no ipak se odlučio za solo vode.

Gitaru je Giuliano naučio svirati u ljeto, nakon završenog osmog razreda osnovne škole, i to kako bi mogao zabavljati društvo na maturalcu. Voditeljici emisije Nives Ivanišević otkrio je tko su mu glazbeni uzori.

"Oliver Dragojević. Sve što znam o glazbi naučio sam od njega, i to još kao mulac. Što se tiče stranih izvođača, obožavam Led Zeppelin, no frontmen grupe Whitesnakesa David Coverdale najviše me inspirira", kazao je Giuliano.

Iz svoje duge i bogate karijere Giuliano je izdvojio nekoliko zanimljivosti i otkrio kako je došlo do snimanja spota za pjesmu "Bježi od mene", koju Giuliano izvodi s kolegicom Vesnom Pisarović.

"To je znakovito, to smo snimali u Remetincu u nedjelju jer je redatelj spota bio u zatvoru i onda smo morali snimati u zatvoru. Ja sam se u subotu ženio. Bio sam umoran, ja sam završio svoj pir u 6 ujutro, u 7 sam bio u avionu da bih došao snimati - jer morali smo baš taj dan. Oženio sam se i odmah sam u zatvoru završio..." prisjetio se.



No plesao je Giuliano doslovce po rubu. "Jedan spot snimao sam na visini od 115 metara na zgradi, bez zaštitne ograde – dok puše bura... Ilegalno sam snimao spot u rimskom Koloseju. Ja sam mislio da je sve dogovoreno, da imamo dozvolu, ali možeš misliti... Bilo je šuljanja..." priznao je.

Bez obzira na ranije navedeno, za šarmantnog Splićanina idealan spot ipak bi bio onaj u kojem bi svjetski poznate Jenna Johnson i Rihanna igrale šah.

Osim pjevanja Giuliano voli i glumu, kojom se povremeno bavi. No splitski slavuj postao je i radijski voditelj na Radio Dalmaciji, gdje jednom tjedno ima svoj večernji show.

"Svim svojim gostima dajem savjet da se ponašaju kao da su došli k meni doma na privatno druženje", rekao je, a prisjetio se i svoje dugačke kose s početka karijere koju je puštao od desete godine i ošišao je tek kada je krenuo u vojsku.

