Piqueu u klubu počeli skandirati Shakirino ime, pogledajte njegovu reakciju i što je okupljenima poručio!

Gerard Pique u klubu je izašao na binu pozdraviti publiku, no oni su mu krenuli skandirati ime bivše partnerice, on im je ljutito odbrusio.

Bivši španjolski nogometaš Gerard Pique od kraja je karijere posvećen svom projektu Kraljevske lige u sklopu kojega je prošlog vikenda organizirao veliki promotivni događaj uoči novog turnira. Pique je organizirao veliko okupljanje u noćnom klubu gdje je trebao održati govor, ali publika ga je u tome naglo prekinula.

Naime, nakon što je Pique ustao s mikrofonom u ruci, okupljeni su se okrenuli prema njemu i počeli skandirati "Shakira, Shakira", a kako obožavatelji pjevačice tvrde, vidno iznervirani Pique im je odgovorio: "Svejedno, ja sam i dalje svjetski prvak, a vi ste nitko."

Crowd chants “Shakira” at Gerard Piqué during a Kings League event in Madrid. pic.twitter.com/fwDMIWArn6