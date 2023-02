Paparazzi uhvatili Piquea i novu djevojku prvi put nakon Shakirine osvete, njihovi izrazi lica sve govore!

Gerard Pique i Clara Chia Marti snimljeni su zajedno u Barceloni dok je Shakira slavila 46. rođendan.

Španjolski nogometaš o kojem se ovih dana najviše priča Gerard Pique snimljen je sa svojom novom djevojkom Clarom Chijom Marti u Barceloni, dok je njegova bivša Shakira slavila svoj 46. rođendan.

Paparazzi su 36-godišnjeg Gerarda i 23-godišnju Claru Chiju uhvatili u vožnji, a to je njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti nakon što je on vezu potvrdio na svom profilu na Instagramu, ali i nakon što je Shakira objavila osvetničku pjesmu posvećenu upravo njima. Golupčići su snimljeni dobro rasploženi i sa širokim osmijesima. Clara je pogled sakrila iza bijelih trendi naočala, dok je on na glavi nosio tamnu kapu, no blicevima fotoaparata nisu mogli pobjeći.

Otprilike u isto vrijeme, samo na drugom mjestu, Shakira se pojavila nasmiješena na svom balkonu, pozdravljajući obožavatelje i fotografe koji su se tamo našli povodom njezina rođendana.

Slavni par razišao se u lipnju 2022. godine nakon 12-godišnje veze i to nakon što je pjevačica shvatila da joj je bio nevjeran, a ona je sve to otkrila u svojoj novoj pjesmi. Par dijeli dvojicu sinova, Milana i Sashu, a pred oltar nikada nisu stali. Brzo nakon njihova prekida u lipnju prošle godine doznalo se da nogometaš ljubi mlađahnu studenticu odnosa s javnošću Claru Chiju koja radi za nogometaševu sportsku i medijsku investicijsku grupu Kosmos.

