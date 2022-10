Georgina Rodriguez privlači pažnju gdje god se pojavi, a to nije ni čudno kada dane i sate provodi u teretani vježbajući.

Djevojka nogometaša Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez javnosti je poznata po svojoj neizmjernoj ljepoti i modnim kombinacijama u kojima je uvijek glavna atrakcija.

Na svom Instagram profilu rado dijeli svoje trenutke iz teretane u kojoj naporno vježba kako bi svoje tijelo dovela do apsolutnog savršenstva.

Iako je nedavno rodila, svoju figuru uspjela je dovesti do top forme, a to je pokazala upravo na novoj objavi na kojoj pozira u iskoraku noseći sivi sportski komplet. Posebno je istaknula svoju raskošnu stražnjicu, a u crop topu su do izražaja došli i zategnuti trbušni mišići.

"Goriš", "Savršena", "Predivna", "Ma krasna", "Top model", "Kakva forma", pisali su pratitelji.

U novoj sezoni svojeg popularnog doku-realityja "I am Georgina", progovorila je o gubitku djeteta:

"Život mi je donio toliko toga u tako kratkom vremenu. Ove godine sam u trenu doživjela najbolji i najgori trenutak u životu. Veliki komad mojeg srca se odlomio i pitala sam se kako ću nastaviti dalje.Odgovor se krio bliže nego što sam mislila. Pogledala sam u oči svoje djece i tamo sam vidjela jedini način da to napravim".

