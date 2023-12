Obožavani šarmer pobrinuo se da pažljivo zaštiti svoju lijepu suprugu i tako još jednom pokazao da je pravi gospodin!

George i Amal Clooney bili su glavne zvijezde na premijeri njegova novog filma "Dječaci u čamcu".

Holivudski glumac i miljenik žena George Clooney dokazao je još jednom da je pravi džentlmen dok je pridržavao kišobran kako bi zaštitio svoju suprugu Amal Clooney od kiše, na posebnoj projekciji svoga novog filma "Dječaci u čamcu" u Londonu.

62-godišnji George, koji je režirao tu dramu, pobrinuo se da njegova bolja polovica bude zaštićena od pljuska dok je šetala crvenim tepihom u šik crnoj kreaciji. 45-godišnja Amala bila je oličenje sofisticiranosti dok je pozirala fotografima koji su je dočekali, unatoč lošem vremenu. On je pak bio elegantan i imao je strpljenja za dijeljenje autograma obožavateljima koji su jedva dočekali da se pojavi.

Georgeov novi film temelji se na priči romana Daniela Jamesa Browna iz 2013. "The Boys In The Boat: An Epic Journey to the Heart of Hitler's Berlin", a prati priču američkog veslačkog tima. Kao i knjiga, film će također pratiti financijske borbe muškaraca tijekom velike depresije.

"Priča smještena u 1930-e usredotočena je na veslački tim Sveučilišta u Washingtonu, od njihovih početaka u doba depresije do osvajanja zlata na Olimpijskim igrama u Berlinu 1936.", piše u službenom sinopsisu filma.

Glumačka ekipa uključuje Joela Edgertona, Sama Strikea, Jacka Mulherna, kao i Calluma Turnera, kojeg publika dobro zna iz "Fantastičnih zvijeri". Callum, koji u filmu glumi Joea Rantza, rekao je za Digitalspy kako su glumci naučili veslati i da su trenirali šest tjedana prije početka snimanja, a film bi se u kinima trebao počeo prikazivati 25. prosinca.

