Polufinalisti druge večeri Dore odradili su generalnu probu, među prvima je stigao i ovogodišnji favorit!

Uoči druge polufinalne večeri Dore u studio su stigli izvođači koji će se večeras predstaviti Hrvatskoj, nitko još nije pokazao svoj outfit za večeras.

Večeras se održava i druga polufinalna večer Dore 2024., a 12 izvođača koji će se danas sa svojim pjesmama predstaviti javnosti već su stigli na Prisavlje.

Svoje outfite za nastupe još kriju, a uzbuđenje pred početak raste jer ćemo saznati tko će se pridružiti osmero kandidata koji su svoj prolazak u finale već osigurali.

A evo i rasporeda večerašnjih nastupa.

1. Lu Dedić – PLAVI LEPTIR

2. James Night – NEBO PLAČE

3. Lara Demarin – NE VJERUJEM TI

4. Alen Đuras – A TAMBURITZA LULLABY

5. The Splitters – OD KAD TE SANJAM

6. Boris Štok – CAN WE TALK

7. Baby Lasagna - Rim Tim

8. ET - Pametnom dosta

9. Vatra – SLATKE SUZE, GORKA LJUBAV

10. Damir Kedžo – VOLJENA ŽENO

11. Natalie Balmix – DIJAMANTI

12. MARCELA – GASOLINE

Podsjetimo, večeras nastupa i ovogodišnji favorit Dore Baby Lasagna, a hoće li opravdati očekivanja publike i zaslužiti svoje mjesto u finalu otkrit će uzbudljiva večer.

O prolasku dalje u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji telefonskim glasanjem (SMS i pozivi), a 16 pjesama s najviše glasova publike otići u veliku završnicu natjecanja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu birat će četiri hrvatska žirija iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemlja sudionica - Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a čine ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari.

U slučaju izjednačenja glasova publike i žirija pobjedničkom pjesmom bit će proglašena ona s više glasova publike.

Finale se održava u nedjelju, 25. veljače.

