Nove fotografije francuskog predsjednika preplavile su društvene mreže, padaju laskave usporedbe, no nisu svi impresionirani!

Fotografije na kojima francuski predsjednik Emmanuel Macron boksa postale hit na društvenim mrežama.

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron našao se u centru pažnje zbog svojih novih fotografija.

Objavila ih je njegova službena fotografkinja Soazig de la Moissonnière, a predsjednik na njima udara u boksačku vreću, u uskoj majici kratkih rukava koja je istaknula njegove mišiće.

Crno-bijele fotografije francuskog predsjednika izazvale su lavinu reakcija, a pale su i usporedbe s Rockyjem Balboom, legendarnim filmskim akcijskim junakom kojeg je utjelovio Sylvester Stallone. Neki su se pak našalili kako se priprema za obračun s Vladimirom Putinom, s obzirom na to da je pozvao Europu da pojača svoj odgovor na ruski rat protiv Ukrajine.

Francuski ženski časopis Femme Actuelle objavio je fotografije uz laskavi opis: "Muž Brigitte Macron, s pogledom tako odlučnim kao da se sprema na borbu sa svojim protivnikom... Čini se kao da udara tako jako da su mu bicepsi iskočili iz majice."

No, bilo je i onih koje prizori nisu impresionirali, a posebno se istaknuo komentar zastupnice francuskih Zelenih Sandrine Rousseau.

"Kakav poraz za progresivizam. I kakvo siromaštvo političke komunikacije", napisala je Rousseau uz fotografiju predsjednika koju je podijelila na društvenoj mreži X.

Novinar časopisa lijevog centra Libération, Jonathan Bouchet-Petersen komentirao je kako su predsjednikove fotografije "prilično užasavajući odabir komunikacije" te je dodao i kako bi mu bilo draže da su fotografije produkt nekog drskog korisnika društvenih mreža, kao što je u početku pretpostavio.

Profesor povijesti na Sveučilištu Lorraine Éric Anceau napisao je na X-u da su fotografije "dio neopopulističke muževnosti koju određeni lideri danas vole, počevši od majstora žanra Vladimira Putina".

Le problème majeur de notre temps est qu’il n’y a plus grand monde qui sache hiérarchiser les problèmes et les sujets.

Emmanuel lMacron et son entourage l’ont très bien compris avec ces coups de com permanents !

Voilà près de 10 ans que nous en pâtissons gravement… https://t.co/4WnixvCpsY