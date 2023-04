Filip otkrio što se događalo u plavom timu dok ih nitko nije snimao: "Ispred i iza kamera su dva različita Survivora"

Filip Đorđievski s nama je podijelio svoje dojmove nakon odlaska iz showa Survivor.

Svestrani ekonomist Filip Đorđievski (32) zadnji je iz plavog tima napustio show Survivor.



Nakon povratka u stvarnost Filip je s nama podijelio svoje dojmove, a za početak nam je otkrio smatra li da je zasluženo napustio show i zamjera li nekome zbog toga.

"Gledao sam kako ljudi kukaju da su nominirani ili ispali nezasluženo, pa ne želim ponavljati istu grešku, ja sam dao sve od sebe, a dolazak do ove faze je očito bio moj maksimum. U trenutku ispadanja bio sam statistički najlošiji igrač plavoga tima i posljednja dva tjedna mog sudjelovanja imao sam loše rezultate, tako da je moj odgovor da sam zasluženo ispao. Smatram da u životu treba biti samokritičan i realan, a ne živjeti u oblacima i uvijek druge kriviti za svoje neuspjehe. Jer da je samo u pitanju bila loša serija, onda sam pak imao duel da se dokažem i ostanem u showu, a i tamo sam izgubio. Znao sam da je show iznad svega i da se pravila mogu mijenjati iz tjedna u tjedan, ali mi natjecatelji pristali smo na sve i nemamo se što žaliti. Posebna moć individualnog imuniteta mene je skupo koštala, neko drugo novo pravilo koštat će nekoga drugoga, c'est la vie", iskren je Filip.

A evo kako će pamtiti ovo iskustvo i bi li nešto promijenio da može.

"Survivor je bilo jedno lijepo i nadasve poučno iskustvo. Bilo je uspona i padova, bilo je dana kada smo požalili što smo se prijavili, bilo je dana kada nam je bilo super. Smijali smo se zajedno, plakali zajedno. Zbližio sam se s ljudima koje znam 50 dana više nego što sam se s nekim prijateljima zbližio u 15 godina. Izgubio sam 15 kilograma, pitanje je koliko bi mi godina trebalo vani da to postignem. Upoznao sam divne ljude, kako natjecatelje tako i ekipu iz produkcije i svakako se nadam da sam stvorio prijateljstva za cijeli život. Naučio sam puno stvari o sebi i općenito o životu, počeo više cijeniti stvari koje imam u životu i ojačao svoju psihu, svoje tijelo i svoj karakter. Da bih ponovio, ne znam, mislim da je jedan put bilo dovoljno, ali nikad ne reci nikad. Ne bih ništa promijenio, zadovoljan sam kako se sve izdogađalo", kaže, a zadovoljan je i načinom na koji se predstavio pred gledateljima.

"Ja sam bio svoj, najavio sam prije početka da imam specifičan karakter i da će me ljudi ili voljeti ili mrziti, vidim po odazivu publike da sam po tom pitanju bio definitivno u pravu. Smatram da je u emisiji to sve bilo malo drugačije prikazano, pa zato ljudi koji me ne poznaju dobivaju malo iskrivljenu sliku, ali najbitniji su moji bliski ljudi, a oni su svi ponosni na moj nastup, a to je meni i više nego dovoljno", ističe.

Filip je zbog audicije za Survivor propustio tečaj za voditelja EU projekata, na što se požalio prije ulaska u show, no sada mu je drago kako se sve odvilo.

"Nikada neću požaliti zbog nastupa na Survivoru, EU projekti neće nikamo pobjeći, a ovo je bila avantura života i nešto što jako malo ljudi ima priliku doživjeti i privilegija je biti među odabranim natjecateljima. A i ovo je nešto što sam tijekom života puno više priželjkivao. I nikada mi pobjeda nije bila imperativ, zato mi ispadanje nije niti najmanje teško palo. Put je bio ključan, a moj put je dosta dugo trajao i bio pun avantura i izazova", kaže.

Otkrio nam je i tko će mu od kolega iz plavog tima najviše nedostajati i za koga navija da pobijedi u showu.

"Nora je moj BFF u showu i za nju navijam od početka showa. To je cura koja je imala toliko tragičan život, a uvijek se uzdigne iz svega toga i trenutačno ide kroz život sa veseljem i osmijehom i vjerujem da u životu mora postojati neki balans, pa bi nakon toliko tragedija i teških trenutaka bio red da joj krenu pobjede u životu. Ali kada bih bio objektivan, znam da Sanja i Leo zaslužuju biti u finalu, a Sanja da zaslužuje biti pobjednica jer je ona jedini pravi istinski Survivor u cijelom showu. Ona je rođeni borac, ona ide glavom kroz zid, ona je neustrašiva i njena vatra će posljednja ostati gorjeti. Neće mi nitko previše nedostajati jer sam im svima objasnio na dan kada sam ispao, ovo je show koji ne traje dugo i mjesec dana nakon mog ispadanja show će završiti i onda ćemo se svi zajedno družiti. Znam svoje prijatelje ne vidjeti po mjesec dana, a živimo u istom kvartu, tako da moje ispadanje nije zbogom, nego samo bok na mjesec dana", naglašava.

A s kim se pak najmanje povezao?

"Ja iz Survivora izvlačim samo lijepa i pozitivna iskustva, tako da sve i svatko tko mi je išao na živce je dio prošlosti i na to se više ne osvrćem", suzdržano odgovara..

Ipak, kada je riječ o raskolu u nekoć skladnom plavom timu, nešto je rječitiji.

"Dogodio se šamar realnosti, a to je da je u show stavljeno desetak različitih karaktera, većina njih dosta teških karaktera, svi s istim ciljem, a samo jedna osoba može taj cilj ostvariti. U sportu se vidite s protivnicima na nekoliko sati dok traje utakmica i idete svatko svojim putem, a u Survivoru se borite s drugim ljudima, a htjeli to priznati ili ne, ako vam je cilj pobjeda, glavni su vam protivnici ljudi s kojima se zajedno borite, a nakon borbe morate s njima živjeti 24 sata dnevno i međusobno se eliminirati. To je psihološki jako zahtjevan pothvat i logično je da dođe do svađa i tenzija. A kada su ljudi još i puni ega, onda je to recept za jako dobar show. Nas desetak izabrano je od tridesetak tisuća ljudi, nije to bilo zato što smo najbrži ili najljepši, bilo je to zato što smo potpuno različiti i komplicirani i s takvim karakterima show i drama su zagarantirani. A koga kriviti, tu se uvijek vrtimo u krug i ponavljamo. Jedan klan će okrivljavati drugi i obrnuto. A publika koja navija za jedan klan uvijek će njih podržavati, a druge vrijeđati. Znam da sanjam, ali mislim da bi najbolje bilo na kraju showa uzeti nekoliko ljudi iz produkcije da oni kažu svoje mišljenje jer najviše znaju i najneutralniji su. Eto, mogu samo reći da bih to jako volio doživjeti i uvjeren sam da bih bio sretan i ponosan na kraju njihova intervjua. A da sad ne ponavljam imena, glavni problem je počeo iz nedostatka skromnosti, kada su igrači iz suprotne struje bili nominirani i nisu dostojanstveno prihvatili nominaciju. Da su prizemljeni ljudi, ne bi mislili da su nedodirljivi i nominacija ih ne bi šokirala, a iz tih nominacija izrodile su se svađe i klanovi", objašnjava Filip.

Upitali smo ga i kakva je atmosfera bila u kampu kada bi se kamere ugasile.

"Ispred i iza kamera događaju se dva različita Survivora i to publika ne razumije. Kamere su uključene nekoliko sati, a dan traje 24 sata. Postoji nas par bez dlake na jeziku koji ćemo uvijek reći kako je i što nam je na umu, znajući da nas kamera snima i da to ide u javnost. Nismo mi glupi, oko nas su tri kamermana i znamo da bismo trebali paziti što govorimo, ali ja sam odlučio u Survivoru biti potpuno iskren i govoriti sve što mi je na duši, bilo to ispred ili iza kamera. I tu dolazi do razlike, imate ljude koji kalkuliraju što će reći i kakvi će biti pred kamerama, a kakvi kada se ugase. I onda na kraju ispadne da mi koji smo svoji i iskreni ispadnemo babe tračare, a istina je sve samo ne takva", otkriva.

"Otkad sam došao doma, ne odvajam se od svoje obitelji. Oni su mi sve, oni su moj smisao života i rekao sam njima i samome sebi da se nikada više neću odvajati od njih, bar ne na toliko dugo i bez mogućnosti komunikacije. I jedva čekam otići u svoju Cesaricu. Imam u Cesarici par prijatelja pomoraca koji su obišli svijet i uvijek ih pitam gdje im je na svijetu bilo najljepše, a odgovor je uvijek isti, kažu: 'Svijet je lijep, ali nema do Cesarice.' Sada sam se i ja uspio u to uvjeriti, iako sam oduvijek znao taj odgovor i da ne vidim karipske plaže. A od onih manje bitnih životnih stvari, izgubio sam 15 kilograma i pokazao da sam karakter i mogu bez hrane, ali iskreno, ne želim bez svog jedinog poroka, žderem kao mali praščić i već sam vratio šest kilograma i uopće mi nije žao", priznaje.

Otkrio nam je i svoje planove za dalje.

"Moji planovi su tabula rasa, pišem svoju priču iz dana u dan i nikada ne znam što će pisati na idućoj stranici. Znam da bih se volio zadržati na televiziji, to je oduvijek bio moj san, voditeljski posao ispred kamera, po mogućnosti u nekoj kreativnoj i avanturističkoj emisiji punoj adrenalina. Ali ja sam i dalje samo jedan momak s puno ideja, ali ne znam kako realizirati svoje ciljeve, tako da ovim putem pozivam sve producente, redatelje, menadžere i agente kojima se svidio moj nastup na Survivoru da mi se jave. Imam ideje i volju, a ako imam ono nešto, to će oni najbolje znati. Kad smo jedan lijepi sunčani dan išli na poligon na Survivoru, vozili smo se do njega rijekom Chavon i u katamaranu sam sjedio kraj Bojana, voditelja, i pitao ga voli li svoj posao, a rekao mi je: 'Blagoslovljen sam da sam plaćen za posao koji bih radio besplatno.' Eto, to želim i tome ću i dalje težiti i to je odgovor na vaše pitanje", govori.

A hoće li se možda opet prijaviti u Survivor?

"Ne znam smijem li se uopće prijaviti na Survivor, ali ako smijem, teško da bih jer sam shvatio da mi je jako teško biti tako dugi period bez obitelji. A opet, s glavnim producentom Arifom često sam se zezao da me zove kada bude All stars Survivor sezona. Ali opet se vraćamo na prošlo pitanje, a to je da sam dan nakon ispadanja naletio na Maria, voditelja, i rekao mu da ako ikada odustane od posla voditelja Survivora, da me preporuči kao njegovu zamjenu. Tako da je zapravo moj odgovor da, ali u drugoj ulozi", otkrio nam je pa je dao savjet i svima drugima koji se žele prijaviti u show.



"A svi vi koji razmišljate o prijavi za neku od nadolazećih sezona nemojte razmišljati, nego samo učinite to. Budite od starta svoji, fejk se uvijek prokuži. A ako vas odaberu, i u showu budite svoji. Ne brinite se, svakako će vas dosta ljudi hejtati, kakvi god bili. Ali ako fejkate, vi sami nećete biti zadovoljni sa sobom, a to je onda loše, a hejtera će biti još više. Pripremite se na najgore, pa vas onda ništa ne može iznenaditi. Biti će vam to velika životna škola, ubrzani ekstremni tromjesečni životni tečaj. I ponekada ćete gledati u pučinu i pitati se što vam je to trebalo, ali kada sve završi, nikada nećete požaliti što ste prošli životno iskustvo zvano Survivor", poručuje Filip.

Na kraju se obratio svim gledateljima Survivora.

"Poruka svim gledateljima: uživajte u showu, nemojte imati predrasude i nemojte hejtati ljude. Mene komentari ne diraju, jak sam u glavi i znam čije je mišljenje bitno, ali morate shvatiti da svi natjecatelji imaju obitelji i obiteljima nije lijepo da njihovu djecu, unuke, majke, očeve, braću ili sestre vrijeđaju na društvenim mrežama i pozivaju na linč. Zapitajte se koliko biste vi tamo preživjeli prije nego što napišete uvredu i zamislite kako je to kada ste gladni, izmoreni, neispavani, nervozni, niste okruženi svojim prijateljima nego ljudima koje ste tek upoznali i dio njih vam ne paše, show očekuje od vas da stojite satima na suncu, trčite po poligonu, svaki dan dolazite u kamp krvavih ruku i nogu, produkcija od vas očekuje da vas stalno snimaju i da uvijek budete spremni davati komentare, a u isto vrijeme ste vi tužni i u emocionalnom rasulu jer vam fali obitelj, i onda uz sve to, svakih par dana morate te iste ljude nominirati i izbacivati iz showa. Nije tako lako kako se čini iz fotelje uz kokice i čokoladu", istaknuo je Filip.

