Filip iz Survivora od rođenja nema jedno osjetilo, samoprozvani je prvak svijeta, a na starim fotografijama jedva ćete ga prepoznati!

Filip Đorđievski osvojio je simpatije gledatelja Survivora, a prije ulaska u show s nama je podijelio detalje iz dvojeg privatnog života.

Ekonomist Filip Đorđievski (32) natjecatelj je nove sezone showa Surviror, u kojem je osvojio simpatije gledatelja.

Prije ulaska u show, Filip je nam je otkrio da voli kamere i da mu je želja biti na televiziji.

"Ne bih baš rekao da obožavam kamere, niti su kamere kao kamere bitne, ali činjenica je da ja pred kamerama nemam straha i da me samo motiviraju. Trema baš i nije u mom vokabularu, čak i ako postoji, mogu ju pretvoriti u svoje oružje koje mi samo daje još elana. Volim puno pričati, volim se zezati pred kamerama, kamere uvijek nekako izvlače najbolje iz mene. A je li moje najbolje dovoljno zabavno i zanimljivo i gledateljima, vidjeti ćemo. Moja želja nije biti na televiziji samo da bi ja bio na televiziji, da bi ja trčao za publicitetom, bio slavan i popularan. To nisam ja, to mene ne zanima. Mene zanima ono što televizija donosi, a tu se nadovezujem na drugo pitanje. Volio bi raditi na televiziji jer da me pitate da vam nabrojim pet najboljih poslova na svijetu, četiri od pet bi bili na televiziji. Znači tu se nalazi nešto čemu ja težim", kazao nam je.

"Moj životni moto je da radiš ono što voliš pa onda nećeš dana u životu raditi. A ostvarenje mojeg životnog mota vidim na televiziji. Mene zanima samo avantura, svaki dan drugačiji, gdje ne znaš što te čeka taj dan na poslu. Avantura, kreativnost i adrenalin su ono što je u mom habitusu i koji su opisi posla kojem želim posvetiti svoj život. Evo, za Survivor mi možda ne treba velika doza kreativnosti, ali avantura i adrenalin su tu. I zato ja sebe vidim ispred kamera, ako mi to leži, a u isto vrijeme mi to može ostvariti snove, to je win-win situacija pa je logično da težim tome. Premalo ljudi u današnje vrijeme ganja snove jer nas okolina i život uče da su snovi za neke druge ljude i da se spustimo na zemlju. Ja od snova nikada nisam ni neću odustati", istaknuo je Filip koji smatra i da je mogao biti sljedeći Ivica Olić ili Messi, ali nije imao priliku trenirati nogomet, jer su ga roditelji upisali na taekwondo.

S nama je podijelio i još neke zanimljive detalje iz svojeg života, a priznao je i da ga je to pitanje namučilo.

"Evo, 24 sata sam razmišljao o ovome tako jednostavnom pitanju i razmišljao što bi još mogao reći o sebi, a da bi možda bilo zanimljivo. Pa krenimo. Obožavam izlaziti iz comfort zone pa sam valjda zato veliki fan adrenalinskih sportova. Skakao sam iz aviona, skakao bungee jump, zipline, hodanje na špagi na visini od 50 metara između dvije stijene (doduše, samo hodanje baš i nije bilo uspješno, uglavnom sam visio), obožavam skijanje na vodi, skakanje sa stijena u more (max mi je nekih 13 metara visine). Planinarenje mi je velika strast, Velebit sam više puta prošao", započeo je Filip svoju životnu priču.

"Možda kroz sportove kojima sam se bavio nisam imao neke velike kolekcije medalja, ali zato na ljetnim sportskim igrama imam preko 20 medalja, dva puta sam svoju ekipu poveo do trećeg mjesta u Hrvatskoj, a to iskustvo nosim sa sobom u Survivor. Nemam poroka u životu osim fast fooda. Ali kada je hrana u pitanju, teški sam hedonist. Ali zato i želim na Survivor, smatram da ljudi sve blagodati modernog svijeta uzimaju zdravo za gotovo, pa kada živiš par mjeseci bez kreveta i boriš se za vatru, mislim da je to iskustvo nakon kojeg takve jednostavne stvari u životu puno više cijeniš. Nemam osjetilo njuha, i to od rođenja. Time su recimo ljudi oko mene najviše fascinirani. Neki prijatelji već 20 godina misle da muljam i da ću jednoga dana kad budemo starci otkriti istinu. Ali neće taj dan dočekati jer zaista ne znam što je to miris mora, kako mirišu palačinke dok se peku i lignje dok se prže, ali s druge strane mi nije problem iza bilo koga otići na WC", otkrio nam je.

"Veliki sam filmofil, a među najdražim filmovima mi je upravo 'Brodolom života' koji mi je na neki način motivacija za Survivor. Volim pub kvizove a najjače kategorije su mi uvijek filmovi i sport. Glasnoća zvuka na tv-u ili u autu uvijek mi mora biti na neparnom broju. Završio sam radionice filmske režije i četverogodišnju glumačku školu, ali ta strast je ostala u amaterskim vodama, bar dosada. Najdraža razbibriga mi je kartanje bele, tu smatram da ne postoji najbolji igrač nego jednostavno neki ljudi nauče sve o toj igri i onda su desetka, a smatram da sam član desetki. Samoprozvani sam prvak svijeta u otvaranju teglica. Evo, 32 godine života i još uvijek se nije pojavila teglica koju nisam uspio otvoriti, koliko god mi izazova prijatelji stavljali pred mene. Obožavam ljutu hranu, ali ne ljutu za standarde prosječne osobe, nego doslovno na dnevnoj bazi trošim neke od najljućih umaka na svijetu. Da moram nabrojati jednog idola u životu, bila bi to fiktivna osoba. Moj idol je oduvijek bio Batman jer ideali koje on predstavlja su nedostižni za nas ljude, a treba težiti nedostižnom", smatra.

"A ono s čime se najviše ponosim je moj rad u udruzi Cesarica. Iz ljubavi prema Cesarici i s ciljem da za nju brinemo i stvorimo nove sadržaje za sve nas, osnovao sam sa prijateljima 2017. godine udrugu, a sve što smo postigli u ovo malo vremena je moj najveći ponos. Danas u tome malom mjestu imamo nadstrešnicu sa svim mogućim sadržajima gdje se cijela Cesarica okuplja, imamo dječji parkić, imamo sportsko igralište. A to je tek početak, ideja imam za idućih 20 godina a volje za do kraja života. I to je u principu to, moj život u kratkim crticama. A sve te nabrojane stvari koje čine mene, kulminacija svega što sam naučio kroz život će biti Survivor", ispričao nam je svestrani Filip.

U galeriji pogledajte i kako je Filip izgledao prije Survivora, a na nekim fotografijama jedva ćete ga prepoznati.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Unuka Arsena Dedića izrasla je u pravu ljepoticu, a u rijetkom izlasku pažnju je krala i supruga Matije Dedića, evo kako izgledaju te dvije dame!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Vanna se pohvalila prelijepom kćeri koja slavi 22. rođendan i s godinama joj sve više sliči!