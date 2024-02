Evo gdje se Harry pojavio odmah nakon povratka u Ameriku i zašto se Britancima ono što je napravio nije ni najmanje svidjelo!

Princ Harry iznenadio je svojom pojavom na NFL Honors događaju u Las Vegasu tek što se vratio iz Londona, svojim govorom opet je zaslužio zlobne komentare.

Princ Harry požurio je u Ameriku iz Londona nakon što je posjetio svoga oca kralja Charlesa, kojemu je nedavno dijagnosticiran rak, a čim je stigao, viđen je na jednom javnom događanju. Harry je sve iznenadio kad se pojavio na pozornici NFL Honors događaja u Las Vegasu, a ta njegova odluka brojne nije oduševila.

Harry je američkom nogometašu Cameronu Heywardu uručio nagradu Walter Payton za čovjeka godine, a tim povodom održao je i kratki govor.

''Sve što vi radite na terenu i izvan njega je zaista izvanredno. Vi ste uzori milijunima u načinu na koji se ponašate i u načinu na koji uzvraćate'', rekao je Harry.

Kako navodi Daily Mail, Harryja je publika pozdravila velikim pljeskom, a tijekom svoga govora zbijao je i šale, što su mu mnogima odmah zamjerili jer svoga bolesnog oca nije ni spomenuo.

"Čovječe, princ Harry. Čovječe, u šoku sam. To je princ Harry", rekao je Heyward nakon izlaska na pozornicu, očigledno oduševljen što mu je upravo on uručio nagradu.

.@CamHeyward reflects on being named the 2023 Walter Payton Man of the Year 🖤💛



📺: #NFLHonors on CBS/NFLN pic.twitter.com/HFftSNuZzD