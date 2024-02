Glumica Erna Rudnički o napetosti koju će izazvati u Kumovima: "U njezinu društvu nije lako biti!"

Erna Rudnički otkrila nam je što misli o liku Brigite koju će odigrati u "Kumovima" i kako joj je bilo na snimanju najgledanije hrvatske dramske serije.

Glumica Erna Rudnički pridružila se ekipi najgledanije domaće dramske serije "Kumovi" u epizodnoj ulozi Brigite, u kojoj ćemo ju prvi put vidjeti večeras.

"Samo ću reći da je Brigita uspješna estetska kirurginja, predstavnica zagrebačkog visokog društva, tip osobe s kojom se i ne bih baš družila... u njezinu društvu i nije lako biti. U svakom slučaju, jedan osebujan lik, bilo ju je zabavno igrati", rekla nam je glumica.

Serija "Kumovi" okuplja sjajne glumce, a evo kako je Erni bilo raditi s njima.

"Na snimanju je bilo veselo i opušteno jer je ekipa s kojom sam snimala predivna. Pristupačni, jednostavni, mili ljudi... Čisti gušt! Pamtit ću to svakako kao lijepo iskustvo", kaže.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Zvijezde ''Kumova'' pjevaju svevremenski hit, poslušajte kako zvuči vaš omiljeni glumački duo!

U vrijeme upisa fakulteta Erna je odabrala arhitekturu, no ipak se odlučili baviti glumom.

"Da, prvo sam studirala arhitekturu. Za vrijeme studija sam shvatila kamo me srce zapravo vuče i otišla na Akademiju... Mladost – ludost", govori glumica.

Otkrila nam je čime se bavi u slobodno vrijeme te kako se opušta nakon radnih obveza.

"Gledam filmove, serije, igram kvizove, pišem, družim se s dragim mi ljudima, preslušavam glazbu, pomalo sviram... Volim putovati i otkrivati nove stvari, guštam u dobroj klopi i piću", priča.

Pogledaji ovo Celebrity "Antonio Banderas s guslama": Evo tko je novo zgodno pojačanje u Kumovima, serija ga je spojila i s nekadašnjom partnericom!

Erna se uz glumu bavi i glazbom koja pa smo je upitali je li to samo na razini ljubavi i hobija ili prelazi i u nešto ozbiljnije.

"Da... 'Glazba daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji', rekao je Platon, a ja se slažem! Najdraži mi je lijek, no zasad nisam ništa izdala, samo se igram u svom malom kućnom studiju. Sve je to neka alternativa na engleskom, ali još ne znam, možda nešto nekad i objavim. Drago mi je što sam imala prilike raditi autorsku glazbu za predstavu 'Tvorničke postavke' Ksenije Marinković u kazalištu Moruzgva – super iskustvo!" pohvalila se glumica.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Prijovićka se bosa spustila među publiku u Osijeku, a dogodila joj se i mala nezgoda: "Rekli su mi da su mi pukle, ali što sad..."

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 inMagazin Nina Badrić otkriva što je kumovalo drastičnoj promjeni frizure: ''Nije lako capnuti kosu skroz do kraja, još se navikavam''