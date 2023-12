Iskrena Ella Dvornik: ''Nisam završila srednju školu, i to me kopkalo, stalno su me osuđivali...''

Ella Dvornik gostovala je na jednom panelu pa otkrila da nikad nije završila srednju školu, te da ju je ta činjenica dugo kopkala.

Ella Dvornik jedna je od najpoznatijih hrvatskih influencerica, a javnosti je postala poznata još u tinejdžerskim danima jer joj je tata bio Dino Dvornik.

No, Ella se svojevremeno počela baviti društvenim mrežama što joj odlično ide, a sad je bila i gošća na jednoj konferenciji ''Beep Up'' gdje je priznala da nikad nije završila srednju školu

Ella je sjedila na visokom stolcu i pričala na mikrofon:

''Sve vrijeme me kopkalo to što nikad nisam završila srednju školu. Stalno su me svi osuđivali zbog toga, ali sam osjećala da imam neku ambiciju koju moram ispuniti. Znala sam da neću ići na faks ni ništa'', rekla je.

Podsjetimo, pohađala je srednju Umjetničku školu u Zagrebu, a napustila ju je u drugom srednje i to zbog snimanja serije ''Rođaci'' koja na kraju nikad nije ugledala svjetlo dana.

''Koliko god ljudi mislili da je to greška, mislim da sam stvarno naučila puno o životu time što sam na neki način morala naći nešto u čemu sam dobra bez nekakvog znanja, hajmo reći. Sve vrijeme sam nalazila to nešto što bi me ispunilo i na kraju sam došla do ovog i drago mi je, iskreno'', dodala je.

Podsjetimo, Ella je u posljednje vrijeme stalna tema medija nakon što se pročulo da se rastaje od svog supruga Charlesa Pearcea s kojim ima dvije kćeri.

Prošlog tjedna stigli su na ročište u Puli, ali na pitanja okupljenih novinara nisu odgovarali.

"Suđenje je zatvoreno za javnost. Nismo u mogućnosti dati više informacija zbog zaštite malodobne djece", napisali su samo u dopisu sa suda.

