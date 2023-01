Eddie Murphy javno ismijao Willa Smitha, pogledajte trenutak o kojem svi bruje: "Ne spominjite njegovu suprugu!"

Eddie Murphy u svojem govoru na Zlatnim globusima našalio se na račun Willa Smitha i njegova neslavnog trenutka s prošlogodišnje dodjele Oscara.

Legendarni komičar Eddie Murphy na 80. dodjeli Zlatnih globusa osvojio je počasnu nagradu Cecil B. DeMille, koja se dodjeljuje za životno djelo u području igranog filma.

Prilikom preuzimanja nagrade održao je govor u kojem je ismijao kolegu Willa Smitha zbog neslavnog šamara na prošlogodišnjoj dodjeli Oscara.

Murphy je podijelio svoje jednostavne savjete za dugovječnu karijeru.

"Plaćajte poreze, bavite se svojim poslom i ne spominjite ime supruge Willa Smitha", poručio je s pozornice i nasmijao sve prisutne, a njegov govor postao je i hit na društvenim mrežama.

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz