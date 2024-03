Jedna scena glavnog glumca iz Peaky Blindersa gori na društvenim mrežama: "Već je tad trebao dobiti Oscara..."

Jedna od najpopularnijih serija upravo je "Peaky Blinders", a mnogi tvrde kako je Cillian Murphy trebao već dobiti Oscara za samo jednu scenu iz spomenute serije.

Nakon što je Cillian Murphy osvojio svoga prvog Oscara za ulogu u filmu "Oppenheimer", društvenim mrežama počele su se širiti njegove snimke, a najviše ona scena iz serije "Peaky Blinders".

U spomenutoj seriji irski je glumac utjelovio Thomasa Shelbyja, a sudeći po komentarima, gledatelji najviše dijele scenu prve epizode iz treće sezone te mnogi tvrde da je Cillian već za tu scenu trebao dobiti prestižnu nagradu.

Radi se o sceni uoči Shelbyjeva vjenčanja s Grace u kojoj on svojoj bandi i braći drži govor kako se trebaju ponašati na vjenčanju dok i on sam po sebi puca po šavovima prije velikog događaja.

We knew Cillian Murphy was destined for greatness after this scene



pic.twitter.com/cOjY9toCAB