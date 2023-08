Zvijezda ''Oppenheimera'' bezbroj je puta pričala o supruzi, ali ona se s njim nikad nije pojavila u javnosti

Cillian Murphy postao je glavna tema otkako je izašao film ''Oppenheimer'' u kojem tumači glavnog lika, a mnoge sada zanima i tko je tajanstvena žena koju glumac već godinama ljubi, a vješto ju skriva od javnosti.

Još otkako se pojavio u seriji ''Peaky Blinders'' u ulozi markantnog Tommyja Shelbyja mnogi se zanimaju za život Cilliana Murphyja, a uloga u filmu ''Oppenheimer'' svakako je pridonijela oduševljenju koje vlada oko ovog umjetnika.

Međutim, iako svoj privatni život skriva kao zmija noge, zna se koja dama je uspjela osvojiti srce ovom slavnom holivudskom glumcu.

Riječ je o Yvonne McGuinness, Irkinji koja je Cilliana upoznala u važnom dijelu života.

''Pazim da ne idem od posla do posla, jer to znači da živite u balonu seta, hotela, seta, hotela, aviona, filmskih festivala - što za mene nije stvarnost'', rekao je jednom prilikom glumac otkrivši koliko mu znači i njegov privatan život u kojem glavnu riječ ima supruga Yvonne.

Glumac je rekao da mu je supruga najveća podrška, no detalje o njezinoj osobnosti odlučio je zadržati za sebe.

Kao i Murphy, McGuinness je iz Irske, a upoznali su se tijekom devedesetih godina koje su za ovog glumca bile ključne formativne godine života.

''To vrijeme, stvaranje filma ''Disco Pigs'', bilo je nekako najvažnije razdoblje u mom životu. Ljudi koje sam ondje upoznao ostali su moji najbliži prijatelji... Oni su me oblikovali u smislu mog ukusa, u smislu onoga što sam želio učiniti sa svojim životom. A bilo je to otprilike u isto vrijeme kad sam upoznao svoju ženu. Došla je s nama na turneju. Bilo je tako uzbudljivo, prije 20 godina. Svi smo bili samo djeca, pokušavajući pronaći svoj put'', komentirao je Cillian.

Murphy i McGuinness vjenčali su se 2004. godine, navodno u vinogradu njezina oca u Provansi, a godinu nakon dobili su svog prvog sina Malachyja, a 2007. rođen je i Aran.

Prvo su živjeli u Londonu, ali su potom odlučili djecu odgajati u Dublinu, kako bi bili blizu obitelji i bake i djeda.

''Htjeli smo da budu Irci, pretpostavljam'', komentirao je glumac koji je jednom prilikom progovorio i o izazovima odgoja sinova iz pozicije popularne osobe.

McGuinness je vizualna umjetnica klasičnog obrazovanja koja je magistrirala na Kraljevskom koledžu za umjetnost u Londonu.

"Njezin rad obuhvaća film, performans, skulpturalne i tekstilne elemente, zvuk i pisanje", stoji na njezinoj web stranici te objašnjenje da umjetnica izvodi žive javne intervencije i performanse.

''Imam nevjerojatnu ženu i ne bih ovo mogao učiniti bez nje i njezinog razumijevanja. Ali to je borba. Mislim da je borba za svakog oca kojeg posao odvodi, što općenito čini, i koji ga izjeda, što je moj posao čini.''

Iako McGuinness ima Instagram i Twitter račune, oba su privatna, Murphy uopće nije na društvenim mrežama. Par je toliko tajanstven o svom obiteljskom životu da, iako Murphy često daje intervjue za svoje filmske hitove, rijetko javno govori o svojoj ženi ili djeci.

Njihovih zajedničkih fotografija nema gotovo nigdje, a one rijetke mogu se pronaći na društvenim mrežama.

Kako izgleda, pogledajte OVDJE.

