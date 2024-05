Dragana Mirković raspjevala Arenu Zagreb na prvom od dva koncerta, već na prve taktove publika je nadglasala pjevačicu

Dragana Mirković održala je prvi od dva koncerta u Areni Zagreb, pogledajte atmosferu s nastupa kojim obilježava 40 godina karijere.

Regionalna zvijezda Dragana Mirković večeras je održala svoj prvi od dva koncerta u Areni Zagreb.

Prepuna dvorana i zagrijana atmosfera obilježili su njezin nastup već od prvih taktova poznatih hitova ove pjevačice, a publika je uglas s njom krenula pjevati stare hitove.

"Dobra večer, dragi moji, dobra večer, Zagrebe. Tako je divno vidjeti vas i biti s vama. Jedva sam čekala i radovala se ovoj večeri. Presretna sam i ispunila sam već svoj san. Četrdeset godina je za nama, narode, ne mogu vjerovati. U tih 40 godina imamo puno predivnih pjesama uspomena i ljubavi. Neki su se zbog Dragane Mirković i vjenčavali, to se i dan danas događa", rekla je Dragana na početku.

Pjevačica je na binu izašla u bijelom odijelu, a s njom su bile i plesačice.

Atmosferu pogledajte u našoj galeriji.

Podsjetimo, Dragana je najavila da će prihode od turneje "Do poslednjeg daha" darovati u humanitarne svrhe, u svakome gradu gdje nastupa.

"Odlučila sam pomoći dječjem domu u Zagrebu. Nadam se da ćete snimiti samo da im vidim osmijeh, samo bih to željela. Bit će mi zadovoljstvo, odnosno ne zadovoljstvo, nego ispunit će mi doslovce srce to što znam da će djeca dobiti nešto što žele i da ću ih malo usrećiti jer ja sam jako, jako, osjetljiva na djecu", rekla je Dragana.

Ovim koncertima slavi 40 godina karijere.

"Imam puno fanova, znate, 40 godina karijere, jubilej, naprosto imam potrebu zahvaliti se na svemu i Bogu i svojim fanovima na svemu lijepom što su mi pružili. Uopće mi ne treba ništa od ove turneje, najiskrenije, od srca govorim, osim ljubavi publike i sreće u očima tih ljudi, djece kojima pomognem, meni je to najvažnije. Vjerujte mi moja humanitarna turneja meni ne donosi ni jedan euro. Znam da se često množe prodane karte, ali izostavljaju troškovi. Ja sam stvarno puno uložila u koncerte kako bih i na taj način ispoštovala publiku i da to bude nešto zaista posebno. Moram reći, ne da ja sebe pohvalim, nego da ljudi ne bi pogrešno shvatili - ovo ide iz mog osobnog džepa, kako se ono kaže u narodu. Neću zaraditi ništa, ali meni to i ne treba, ne zato što ja imam, svakome treba da se razumijemo, ali ovo je moje hvala", priznala je.

Sutra, 4. svibnja, održat će i drugi koncert.

Inače, Dragana je posljednjih tjedana u centru pozornosti zbog razvoda s Tonijem Bijelićem s kojim je provela 25 godina života.

