Prvi polufinalisti Dore stigli su na generalnu probu, pogledajte izdanja u kojima će nastupiti!

Natjecatelji prve polufinalne večeri Dore stigli su Prisavlje na generalnu probu.

Sve je spremno za prvu polufinalnu večer ovogodišnje Dore.

Natjecatelji su stigle na Prisavlje odraditi generalnu probu prije nego što uživo izvedu pjesme s kojima će pokušati izboriti prolazak na Eurosong.

Neki su već uskočili i u svoja scenska izdanja, pa već sad imamo priliku vidjeti i kako će natjecatelji prve polufinalne večeri izgledati na pozornici.

Fotografije s generalne probe pogledajte u galeriji, a u nastavku donosimo popis izvođača koji će se predstaviti u prvom polufinalu:

1. Noelle "Baby, Baby"

2. Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin "Vodu piti trizan biti"

3. Stefany "Sretnih dana dat' će Bog"

4. Misha "One Day"

5. Erna "How Do You Love Me"

6. Eugen "Tišine"

7. Vinko "Lying Eyes"

8. Barbara Munjas "Nepobjediva"

9. Let 3 "Babaroga"

10. Lana Mandarić "More"

11. Pavel "Do Mjeseca"

12. Saša Lozar "Ne plačem zbog nje"

Drugo finale održat će se u petak 23. veljače, dok će finalna večer Dore biti u nedjelju 25. veljače.

O prolasku dalje u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji telefonskim glasanjem (SMS i pozivi), a 16 pjesama s najviše glasova publike otići u veliku završnicu natjecanja.

Hrvatsku pjesmu predstavnicu birat će četiri hrvatska žirija iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemlja sudionica - Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a čine ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari.

U slučaju izjednačenja glasova publike i žirija pobjedničkom pjesmom bit će proglašena ona s više glasova publike.

