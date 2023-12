Osvanula fotografija Hane Huljić iz izlaska s društvom, evo tko ju je uspio malo odvojiti od kćerkice Albe!

Domenica Žuvela objavila je fotografiju iz izlaska s Hanom Huljić i prijateljicama te je ispričala i kako su se provele.

Naša glazbenica Hana Huljić rijetko se pojavljuje u javnosti otkako je postala majka djevojčice Albe, a uspješno čuva i setalje svojeg privatnog života.

No sada je nakon dugo vremena snimljena u izlasku s prijateljicama, među kojima je bila i njezina vjenčana kuma, pjevačica Domenica Žuvela, koja je objavila njihovu zajedničku fotografiju u pričama na svojem profilu na Instagramu.

"Kumice Xmas domjenak", napisala je Domenica uz fotku na kojoj su prijateljice pozirale nasmiješene u blagdanskom ambijentu.

Fotografiju pogledajte u galeriji.

Domanica je za Večernji list podijelila i detalje druženja s Hanom na Adventu u Zagrebu.

"Lijepo mi je bilo to što sam se uspjela i s Hanom uhvatiti u Zagrebu i otići na adventsku kućicu njezina brata Ivana. To nam je bio prvi put kada smo zajedno otišle na Advent. Sretna sam zbog Hane što vrlo uspješno usklađuje privatni i poslovni život, s obzirom na to da ima malo dijete. Ona je žena koja ima velike ambicije, a nova pjesma koju je objavila samo je uvertira za sljedeće korake u njezinoj glazbenoj karijeri. Sretna sam zbog nje i ima moju najveću podršku", ispričala je Domenica, pa se dotaknula i malene Albe.

"Kada dođem s puta, ona i Alba su mi prva stanica kojima se rado dođem javiti. Hanu gledam kao na svoju sestru, a pogotovo sada kad ima svoju kćer Albu. Ja sam osoba koja najviše voli poklanjati, a i malenoj Albi sam spremila poklon", otkrila je.

Inače, Hana je ovaj tjedan objavila autorsku pjesmu "Moon" te je lansirala i YouTube kanal s dječjim pjesmicama, a na jednoj od njih gostuje i malena Alba.

Podsjetimo, Hana je kćerkicu dobila sa suprugom Petrom Grašom. Par je sudbonosno "da" izrekao u veljači 2022. u crkvi svetog Dominika u Splitu, a njihovo vjenčanje privuklo je nevjerojatno zanimanje javnosti.

