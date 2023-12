Petar Grašo u emotivnoj objavi oglasio se o sebi važnom danu: "Puštena je da leti, neopisivo sam sretan!"

Petar Grašo prije šest godina objavio je pjesmu "Ako te pitaju", koja je brzo postala jedan od njegovih najvećih hitova.

Petar Grašo na svom je Instagramu obilježio važan dan, šestu godišnjicu izlaska pjesme "Ako te pitaju", koja je postala jedan od njegovih najpopularnijih hitova.

"Prije točno šest godina pjesma 'Ako te pitaju' izišla je studija i puštena je da leti. Neopisivo sam sretan jer je pronašla gnijezdo u milijunima vaših srca", napisao je Petar uz objavu.

"Najdraža", "Predivna", "Sve su njegove pjesme lijepe, ali meni je ova najljepša", "Nekoliko dana nakon fantastičnog koncerta u Areni Zagreb koji ću zauvijek pamtiti", "Prelijepa pjesma i naravno video koji opisuje pravu ljubav, gdje ništa osim nje nije potrebno", "Jedan je Petar Grašo", "Pamtim to kao da je jučer bilo", komentirali su njegovi pratitelji.

Petar je prije nekoliko dana nastupio na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, a ondje je prokomentirao i glasine da sa svojom suprugom Hanom Huljić čeka drugo dijete.

"S godinama se dosta naučiš ne opterećivati. Kad bih svaki dan posvećivao pažnju svemu što svatko o tebi može reći, izgubio bih puno energije. Doista me to ne dira. Uvijek sam volio poslušati kritike i primjedbe prijatelja, ali nikad tračeve. Ja sam daleko izvan estradnog svijeta", izjavio je Grašo za 24 sata i potvrdio kako su to samo glasine te da on i Hana ne čekaju drugo dijete.

