Petar Grašo komentirao je glasine da s Hanom Huljić čeka drugo dijete: "Ja sam daleko izvan estradnog svijeta"

Petar Grašo komentirao je glasine da s Hanom Huljić čeka drugo dijete i potvrdio da u njima ipak nema istine.

Ovih dana u javnosti i medijima proširile su se glasine da Petar Grašo i Hana Huljić čekaju drugo dijete, a koliko u njima istine otkrio je sam pjevač.

"S godinama se dosta naučiš ne opterećivati. Kad bih na dnevnom nivou posvećivao pažnju svemu što svatko o tebi može reći, izgubio bih puno energije. Doista me to ne dira. Uvijek sam volio poslušati kritike i primjedbe prijatelja, ali nikad tračeve. Ja sam daleko izvan estradnog svijeta", izjavio je Petar za 24 sata i potvrdio kako su to samo glasine te da on i Hana ne čekaju drugo dijete.

Petar je inače nastupio na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, a ni temperatura ga nije spriječila da tisućama posjetitelja priredi noć za pamćenje.

Osim Petra na koncertu su nastupili i Miroslav Škoro, Mladen Grdović, Crvena jabuka, Jole, Jelena Rozga, Mate Bulić, Zlatko Pejaković, Siniša Vuco, Zlatni dukati i Justus Reid, a glazbeni je program trajao čak deset sati.

Naše najveće glazbene zvijezde izmjenjivale su se na pozornici u sklopu koncerta Hrvatska noć u Frankfurtu, publika je s njima pjevala uglas hitove, a u dvorani se plesalo kolo i vijorile su se hrvatske zastave.

Najveće je to okupljanje Hrvata i njihovih prijatelja u dijaspori, ali i događanje za koje su karte rasprodane čak godinu dana unaprijed. U Frankfurt su zbog njih i dobre zabave pristigli Hrvati iz cijele Njemačke i drugih europskih zemalja, ali i iz SAD-a te Novog Zelanda, a kako su se proveli pogledajte u našoj galeriji.

