Domenica kakvu još niste vidjeli! Zgodne noge istaknula je na maštovit način, evo zašto su svi gledali u njih!

Domenica se na jednom događanju u Zagrebu pojavila u prozirnoj haljini koja joj je pristajala kao salivena.

Domenica je na crvenom tepihu Story Hall of Famea osvanula u jednom od svojih najseksepilnijh izdanja dosad, u kojem nikome nije mogla promaknuti.

Domenica odgovarala na škakljiva pitanja pa otkrila da ipak nije tako sramežljiva kako se čini na prvu!

30-godišnja Domenica pozirala je u crnoj, mrežastoj haljini s korzetom i svi se slažu da joj takav imidž baš pristaje.

Domenica je nedavno uživala na otoku Ižu, odakle je svoje obožavatelje počastila izdanjem u bikiniju.

"Omiljena slatkica", "Morska vila", "Kakav pogled", "Najljepša", "Ljepoto predivna", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Pritom nije otkrila tko joj pravi društvo, a i inače je tajnovita o svojem privatnom životu. No nedavno je za IN magazin progovorila o ljubavi i rekla da je spremna na kompromise, a to dokazuje stabilna i sretna veza u kojoj je već deset godina.

"Mislim da bi se složio sa mnom. Mislim da dosta slušam drugu stranu i da radim sve ono što bih voljela da se i meni radi. Nisam teški control freak", izjavila je Domenica.

