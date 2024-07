Naša glazbena legenda nakon 60 godina na sceni priznaje: "Pjevanje mi je dosadilo, ovo je moj zadnji nastup ovdje"

Đorđi Peruzović prošle se godine oprostio od Splitskog festivala, ali ove se ipak vratio, no tvrdi da mu je ovo bio zadnji nastup na toj pozornici i da mu je pjevanje dosadilo.

Nakon što se prošle godine spektakularno oprostio od Splitskog festivala s pjesmom "Letim u svemir", koja mu je donijela i pobjedu, 84-godišnji pjevač Đorđi Peruzović ove je godine ipak ponovno zapjevao na festivalu na Prokurativama, u večeri posvećenoj autoru Teu Trumbiću.

"Nisam požalio, to je bila prilika da se oprostim pošto sam bio apsolutni pobjednik i nakon 60 godina sam se želio oprostit u velikom stilu. Međutim, ove godine me Teo Trumbić zamolio da mu otpjevam pjesmu 'Cvrčak cvrči Ane', koju sam pjevao '75 godine i nisam mu mogao to odbit. Ali ovo je zaista zadnji nastup moj na Splitskom festivalu. Pjevat ću i dalje, međutim ne toliko aktivno kao što sam i dosad pjevao jer moram priznat da mi je dosadilo pjevanje", govori nam naša glazbena legenda.

"Ja imam više i godina, 60 godina pjevam, to je stvarno dugo, dugo godina da se bavim ovim poslom, i stvarno dosadi. Nije mi više interesantno", objašnjava Peruzović.

Jedan od najvećih hitova koji je otpjevao, pjesma "Di si bija kad je grmilo" i danas publiku diže na noge, a s njom se svojevremeno proslavio i diljem svijeta.

"To je bio svjetski hit. Gdje god sam došao, svi su znali tu pjesmu, to sam snimio u Češkoj, Njemačkoj, Rusiji, Bugarskoj... Naravno, to je bila zlatna ploča sa preko 100 tisuća primjeraka, veliki uspjeh. Ona se vrti još i dan danas i svi me poznaju upravo po toj pjesmi. Recimo da se sad ta pjesma natječe opet bi pobijedila, to je takva pjesma koja diže publiku na noge", zaključio je Đorđi.

Hoće li mu ovo zaista biti zadnji nastup na Splitskom festivalu, kako je tvrdio i prošle godine, preostaje nam za vidjeti.

