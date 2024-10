Jack Nicholson flertao s 53 godine mlađom glumicom, ostali muškarci mogu samo učiti

Ovih dana dijeli se video Jacka Nicholsona kako pokušava šarmirati Jennifer Lawrence na dodjeli Oscara 2013.

Nije tajna kako je Jack Nicholson jedan od najvećih zavodnika Hollywooda, a šarm je očuvao i u devetom desetljeću života.

Tako se nedavno počeo dijeliti video s dodjele nagrade Oscar 2013., kada je svoj šarm pokušao iskoristiti na tada 22-godišnju Jennifer Lawrence.

U aftershowu poslije dodjele, na kojoj je osvojila nagradu za najbolju glumicu u filmu "Silver Linings Playbook", Nicholson je prišao Lawrence, a ono što je uslijedilo je lekcija u flertu za sve muškarce.

"Nalikuješ jednoj mojoj "staroj" djevojci", izjavio je Nicholson, čestitavši joj na nagradi. "Zaista? A nalikujem li novoj djevojci?", odgovorila je Lawrence, na što se Nicholson nasmijao. "Mislit ću o tome", dodao je, nakratko otišao pa se vratio i rekao: "I dalje čekam".

"Godine idu, ali šarm ga ne napušta", "Kada on kaže - ličiš na moju staru devojku, ona ga pita - sličim li novoj, pa on kaže - mislit ću o tome. KLASA", "Dvije posljednje rečenice rekao je u pravom momentu, majstorija", pišu mnogi komentatori, dok su neki pohvalili Nicholsona za čestitanje mladoj kolegici: "Trenutak kada vam Jack Nicholson priđe i kaže da ste uradili sjajan posao je kao da ste dobili Oskar", "Nicholson je legenda i Jennifer to zna".

Nicholson se ne pojavljuje često u javnosti, a zadnji puta smo ga mogli vidjeti lani. Fotografije pogledajte OVDJE.

Zašto je Jennifer Lawrence nasmijala sve na dodjeli Zlatnih globusa, otkrijte OVDJE.

