Zavirili smo u superjahtu čiji je tjedni najam viši od pola milijuna eura, otkrivamo raskoš luksuzne ljepotice na vodi!

Zadar je bio središte morskog luksuza. Naime, ondje su se USidrile neke od najvećih jahti na ovim prostorima. Kako izgleda unutrašnjost jedne od najvećih ljepotica koja je POsjetila boat show te kako su se spojile moda i ove ploveće vile, otkriva naš Hrvoje Krolo.

Superjahte duge do sto metara, oaze luksuza koje plove Jadranom, spremne su zadiviti svakoga tko ih ugleda. Ove plutajuće vile nude sve što možete zamisliti – od vrhunske udobnosti do prestiža. U ovom svijetu luksuza, jedino pravilo je da više znači bolje.

Za uživati na ovoj superjahti potrebno je izdvojiti 550.000 eura za samo 7 dana, naravno u tu cijenu ne ulazi ništa drugo nego samo superjahta.



Zbog čega se ovaj brod naziva superjahtom?

''Duga je 65 metara, široka je 12 metara, spava 12 gostiju, imamo 8 kabina. Imamo 17 posade na brodu, internacionalna je posada I mi pružamo njima 7 stare service'', objasnila je Damira Saša, chief stewardess.



Svaki detalj na ovoj superjahti pomno je osmišljen da ostavi bez daha – od luksuznog interijera prilagođenog svakom gostu do inovativnih tehnologija koje čine boravak opuštenim. Damira nas je s osmijehom povela do raskošne blagovaonice.



''Servis je divan, ovo je Royal ručno rađen u Francuskoj i on je obložen 24 katnim zlatom. Jedan tanjur košta oko 3000 eura. Imamo I čaše, čaše su ručni rad iz Venecije Murano staklo, isto su pozlaćene 24 karatnim zlatom'', priča Damira.

Kakav je osjećaj jesti iz tanjura koji košta 3000 eura?

''Ako iznajmimo jahtu znat ćemo haha'', dodala je Damira.



Iako se u superjahti nalazi 8 kabina, nas je zanimala ona najveća, odnosno master kabina. Na putu do nje nešto nam je zapelo za oko.



Superjahta je prepuna skupocjenih umjetnina kao što možemo vidjeti I ove ovdje, njihova vrijednost se kreće do stotinu tisuća eura po primjerku.



''Sada ulazimo u predsjednički apartman, poseban je po tome što je iste veličine kao prosječan dvosoban stan. Imamo dvije kupaonice, jedna je za nju, drugi je za njega, spojene su s velikom garderobom, imamo i ured koji je spojen s presjedničkim apartmanom. Sada jedna zanimljivost koja će se svidjeti svim gledateljima - plahte su napravljene od dva breze ekstremne glatkoće i danas se cijene više nego svila''.



Damira se već više od 10 godina brine da se svaki gost na jahti osjeća kao u raju. Njezina odgovornost obuhvaća organizaciju posade i osiguranje da je sve savršeno.



Ova megajahta ima tri vanjske palube s barovima, bazenima i privatnim spa centrom, savršene za zabavu. Prilagođena je za plovidbu Jadranom, s naglaskom na ekološki odgovorne tehnologije. Prije kraja obilaska, Damira nas je povela na najvažnije mjesto na brodu.



''Nalazimo se na mostu, ovo je navigacijska postaja. Maksimalna brzina je 16 čvorova, inače se kruza 12 čvorova i možemo natankati do 150 000 litara goriva u 5 sati'', kaže.



Iako smo poželjeli ostati na ovoj plovećoj palači, na obali nas je čekao pravi fashion show nautičke odjeće. Na brodovima morate biti bosi zbog higijene i očuvanja luksuznih materijala, no naši dizajneri smatraju da bi standardne uniforme mogle doživjeti modni preporod.



“U luksuznom jahtingu nema segmenta vrhunskih uniformi u smislu da su dizajnerske i posebne, nekako sva ta posada bude slično obučena vezano za dimenzije jahte i tu se desila ideja, ajmo mi pošto je hrvatski dizajn prepoznat ponuditi drugi odgovor koji drugi nisu. Mi smo predstavili kolekciju od spašenih i obačenih ribarskih mreža čisto kao inspiraciju'', dodala je Kristina Burja, modna dizajnerica.



Jer na ovim jahtama, luksuz nije samo privilegij – to je način života.

