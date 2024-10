U fokus je dospjela nakon posljednje Dore, a situaciju je dodatno ''zakipio'' otkazani koncert zbog harmonike!

Harmonika, ružičasta kosa i tijelo prepuno tetovaža – pogađate, riječ je o mladoj glazbenici Steli Rade. Ona se godinama bavi glazbom, a u medije je dospjela, uvjetno rečeno, pogreškom drugih. Zahvaljujući talentu, svaki njezin potez dokaz je da itekako zna što radi.

Okušala se u brojnim televizijskim talent showovima. Stela Rade godinama se bavi glazbom, svira i pjeva. No, u fokus javnosti dospjela je nakon posljednje Dore, kada je otkriveno kako je, baš poput Baby Lasagne, njezin "Balkan pop" bio tek rezerva.

Situaciju je dodatno ''zakipio'' otkazani koncert zbog, ni manje ni više, nego njezine harmonike:

''Ja sam jednostavno htjela iskusiti uopće Doru i potencijalno Eurosong jer ja kad idem u nešto ja očekujem odmah sve, tako da ja sam sebe negde zamišljala na Eurosongu, bila sam optimistična ali zapravo ono što me iznenadilo je ta reakcija publike na to što sam ja napravila. Iako sam ja već dugo prisutna i na društvenim mrežama i jako puno sviram tako da ljudi negde znaju, ali ovo je evo ispala je dobra situacija da još ljudi sazna za mene'', kaže Stela.

Ona je sve samo ne obična 26-godišnjakinja. Svira bubnjeve, saksofon, klavijature, gitaru, ukulele. Harmonika je njezin zaštitni znak. Jednostavno, glazba je ono što je privlači oduvijek:

''Glazbom sam se počela baviti od kad je tata krenuo sa svojim studijem koji je imao u kući gore u potkrovlju i tu sam ja zapravo se prvi put susrela sa instrumentima, tu je bio recimo bubanj, tu sam krenula snimati studijske covere,mislim ja sam tad imala ne znam - pet šest sedam godina, i sad ja s pet godina za bubanj sjednem to je bilo svakak je to zvučalo'', prisjetila se Stela.

''Pjevanje zapravo prije svega pjevanje na prvom mjestu i to je nešto što ono probudim se usred noći i nekom kaže pjevaj, ovo evo pjevat ću tako da je pjevanje nešto i na čemu najviše radim a ovo sve ostalo je zapravo koliko stignem'', govori.

Trenutačno živi na relaciji Zagreb - Beograd. Putuje svijetom i nastupa. Od Kanade do Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sve objavljuje na društvenim mrežama, gdje je prati više od 170 tisuća ljudi.

''Kada mene ljudi od kad sam se ja negdje pojavila i na društvenim mrežama i javno i na svirkama, ljudi me pamte po tome da pjevam više stilova i da kao ne znam možda me zato zovu na raznorazna mjesta, tako da mislim da zapravo fora u tome upravo što se ja ne ograničavam žanrovima'', smatra.

''Sadržaj koji ja objavljujem ne objavljujem s nikakvim ciljem sad, e sad ću ovo staviti jer bi ovo moglo proći, nego kao ovo mi je super moment hajde da ga zabilježim pa ako nešto dobro ispadne da to podjelim s ljudima, i nekad možda i nije sve super, nekad je super, tako da to što ja stavljam eto taj kontent je stvarno to što ja živim i zašta to ne podijeliti s ljudima'', priča.

Da živi život punim plućima, odluka je kojoj je prethodila prometna nesreća. Stradala je kao suvozačica na motoru. Morala je ponovno učiti hodati. Nasreću, uspješno se oporavila.

''Period života zapravo donio 100 nekih lijepih stvari i spoznaja životnih gdje sam ja ono shvatila koliko god zvuči klišej, ali to je stvarno istina, shvatiš cijeni sitnice i život oko sebe, i shvatiš da ti zapravo nisi ni tvoje pjevanje ni tvoje sviranje instrumenata ni koju pjesmu ćeš izdati šta ćeš kako ćeš nego, jednostavno živi i uživaj i radiš što te čini sretnim'', zaključila je.

Unatoč svemu, ostala je neustrašiva. Voli automobile, brzinu i adrenalin. Vozi karting utrke. I hrabro korača svijetom domaće glazbe, prekrivena tetovažama, s harmonikom u rukama i prepoznatljivom ružičastom kosom:

''Sve rozo i sad neki kažu, pa to je marketinški trik, kao ona je to sve namjerno ali stvarno nije, mislim ja rozu ja kad vidim rozu boju mene ona jednostavno vuče mene, vuče da nešto kupim da nešto imam polako se nešto kao crno, ali onda ti neki detalji su rozi tako da pokušavam naći balans'', kaže.

Važno je znati i da Stela većinu svoje glazbe radi sama. Jedini je to način da istinski ostane svoja:

''Trenutno mi je aktualan još jedan singl i to je onako jedna power balada, tako da u idućih mjesec dana to će se desiti, evo to to mogu otkriti,a ostalo evo radim puno na tim live nastupima jer ima sve više upita za te neke festivale i neke hajmo reći ozbiljnije svirke, tako da puno proba s bendom radimo na aranžmanima mojim pjesmama pa eto ukratko to'', otkrila je.

