Građevinar iz hit-showa prošle je godine odradio više od 240 nastupa uživo: ''Bezveze mi je reći da je to posao...''

Dario Terglav sudjelovao je u showu ''Tko to tamo pjeva'' kao građevinar koji je došao do zadnjeg kruga te natjecateljici Biserki Hajdek donio pobjedu, nama se pohvalio i novim singlom koji je nedavno objavio.

U drugoj epizodi showa ''Tko to tamo pjeva'' do zadnjeg kruga natjecanja došao je Dario Terglav, 38-godišnji Riječanin koji se i inače bavi glazbom.

U finalnom duetu s Jasnom Zlokić pokazao je da zna pjevati te time donio veliku sreću natjecateljici Biserki Hajdek koja je osvojila pet tisuća eura.

Za naš portal otkrio je nekoliko detalja iz svog života, novom singlu koji je objavio, a rekao je i kako mu je bilo sudjelovati u ovom showu.

''Svidio mi se koncept emisije i odlučio sam sudjelovati. To je za mene potpuno novo iskustvo i drago mi je da sam sudjelovao'', rekao je.

Nije se nadao da će doći do samog kraja.

''Iskreno nisam se nadao jer ne znam baš glumiti, trudio sam se da ne puknem od smijeha u par situacija'', priznao je, a otkrio nam je i kako mu je bilo nastupiti s našom velikom pjevačkom divom Jasnom Zlokić.

''Bila mi je čast i zadovoljstvo pjevati s takvom veličinom i nadam se da sam se snašao u pjesmi.''

Prije nekoliko dana Dario je objavio baladu ''Do posljednjeg daha s tobom'', a prošle godine odradio je preko 240 nastupa uživo.

''Najviše trenutno nastupam u Primorsko-goranskoj županiji, Istri te okolici, ali se nadam da ću opet nastupati diljem Hrvatske te inozemstvu što sam znao prije korone. Pretežito izvodim pop-rock, funk te zabavni repertoar'', otkriva nam.

Balada ga je, kaže, na prvu oduševila.

''Dobio sam demo verziju od autora glazbe Marka Tomasovića i odmah na prvu sam se zaljubio i pronašao u ovoj pjesmi. Po prvim reakcijama ljudima se jako sviđa pjesma, što mi je izrazito drago pogotovo što puno njih govore da je idealna za prvi ples, što bi bila meni velika čast da netko otpleše svoj prvi ples na moju pjesmu.''

Naše uspješne glazbenike jako cijeni, a rekao nam je i s kime bi volio snimiti duet.

''Ima nekoliko njih, neki nažalost pokojni, prvi bi bio sigurno najveći Oliver Dragojević, ali i Josipa Lisac, Meri Cetinić, Zorica Konđa, Giuliano te Madre badessa.''

U showu se predstavio kao građevinar, što je Dario i po struci, no u tom poslu nije se pronašao.

''To me nikad nije ni zanimalo previše, a pošto nisam baš znao što upisati, više na nagovor roditelja sam to završio. Kako sam dosta brzo nakon srednje škole krenuo nastupati, okrenuo sam se skroz glazbi gdje sam spojio ajmo reći posao i ljubav prema nečemu što radiš. Malo mi je bezveze reći da je glazba posao jer je to nešto što je prvenstveno velika ljubav i zadovoljstvo i dio je mog svakodnevnog života, ali uspio sam spojiti gušt i da živim od toga.''

Otac je trogodišnje kćerkice, a kad ne nastupa, evo kako provodi slobodno vrijeme.

''U slobodno vrijeme najviše provodim vrijeme s obitelji, u šetnji, koliko stignemo negdje otputovati, volim pogledati dobar film te druženje s prijateljima kad se stignemo uhvatiti...''

Novu epizodu emisije ''Tko to tamo pjeva'' pogledajte već sljedećeg petka!

