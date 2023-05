Trenutak kad su Daria i Ivan usred priloga shvatili koliko su se povezali zadnjih mjeseci koje su proveli skupa: ''I to u isto vrijeme!''

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u finalu showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su paso doble.

''Ja sam stvarno sretna da smo u finalu, sretan je i Ivan'', priznala je Daria Lorenci Flatz kad je finale showa ''Ples sa zvijezdama'' u pitanju.

''Znam da si sretna što ćeš me se riješiti'', našalio se mentor Ivan Jarnec, no Daria je u šali dodala da će već naći načina da ga i poslije hit-showa maltretira.

Ovako su naša glumica i njezin mentor pričali tijekom priprema za finalnu emisiju.

''Jedan od naših najdražih plesova mi je bio onaj sa sinom Makom, a i nešto što ću pamtiti cijeli život. To je toliko posebno i kao u nekim ludim snovima kad zamišljaš. Vidjela sam svoje dijete u nekom skroz drugom svjetlu. Neoično mi je to bilo i bilo mi je baš predivno'', ispričala je Daria, a u tom trenutku Ivan se počeo smijati jer su u isto vrijeme prekržili ruke što je zapravo dokaz koliko su se povezali kroz ovaj period.

''Rumba je zapravo jedini ples u kojem sam napravila sve kako sam željela, ali recimo i lyrcal pamtim zato što mi je to bila možda kao neka prekretnica. Cijeli život radim, ali ovo je možda nešto najluđe što sam radila. Toliko adrenalina, u jednom periodu koji nije kratak, to nisam doživjela. Ludo je da to uopće izdržiš'', rekla je Daria pa se prisjetila.

''Mislim, bilo je tu nesreća, udaraca u međunožje, ispričavam se'', rekla je Daria na kraju.

Jedan od plesova koji su plesali u finalu je paso doble.

''Ivan je stvarno izvanredan plesač. I meni je stvarno bila čast da dobijem takvog učitelja plesa'', rekla je Daria, a Ivan se nadovezao.

''Ja sam jako ponosan na Dariju, pokazala je da je nevjerojatno snažna žena i zbog toga je jako cijenim i poštujem, stvarno je dala cijelu sebe u to, i zato je sto posto zaslužila finale'', rekao je Ivan.

A evo kako je žiri komentirao njihov finalni paso doble.

''Bravo ljudi, evo vas u finalu! Meni je super kako tebi super stoje ovi karakterni likovi, borbeno ste krenuli, jako puno od tebe očekujemo večeras'', rekla je Franka Batelić.

''Što se mene tiče, trema se nije vidjela, energija koja je prije bila prisutna u prevelikom iznosu sad je bila dozirana koliko je trebalo'', dodao je Marko Ciboci koji ih je za ovaj ples nagradio desetkom.

''Ti si jedina ženska zvijezda u finalu, to je velika stvar i odgovornost. Daria, braniš ženske boje, drago mi je da si uporna i jaka. Snažni pokreti, jako si lijepo zaokružila ovu sezonu'', zaključila je Larisa.

''Jasno i glasno si ušla u finale, ti zaslužuješ biti u finalu'', zaključio je Igor Barberić.

