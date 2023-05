Daria i Ivan suočili se s jednim problemom: ''I onda me pita zašto to nećemo zajedno imati na profilu!''

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u desetoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su slowfox.

''Baš je bilo dobro plesati paso doble, bilo je jako lijepo. E i sad nek ljudi vide, on je jaukao prošli put, a sad nek ljudi vide moju ručicu'', pokazala je Daria Lorenci Flatz modricu na ruci nakon što se s mentorom Ivanom Jarnecom prisjećala prošle emisije ''Plesa sa zvijezdama''.

''Nemam ozljedu nego sam evo tako predano lupala Ivanu po rukama da imam malu uspomenu na paso doble'', ispričala je Daria.

A proteklih dana suočili su se i s još jednim malim nesporazumom vezanim za Instagram.

''Dakle, Daria Lorenci Flatz je na Instagram stavila slike koje su bile preuzete u groznoj kvaliteti, ne znam da li ste vidjeli, izrezala mi je pola glave, meni i sebi je izrezala pola glave, i onda me pita zašto nećeš prihvatiti da zajedno to imamo na profilu. Kad ja objavim vidimo se oboje, a njezine slike... Ja bi joj obrisao Instagram profil najradije'', našalio se Ivan u svom stilu.

''Ja ne znam kako se to dogodilo i sad on to meni nije htio prihvatiti. Ja sam stvarno dala sve od sebe da to bude dobro i pomučila se'', smije se Daria.

U ovoj emisiji plesali su slowfox na pjesmu od Doris Dragović ''Željo moja''.

''To je zapravo pjesma koja opisuje naš odnos, ali zapravo samo taj dio - sve me boli od tebe'', našalio se Ivan Jarnec.

A evo što je žiri rekao na njihovu izvedbu.

''Ja sam uvijek jako sretan kad se sve posloži kako treba i kad nastup postane bombončić'', komentirao je Igor.

''Nastavljam s komplimentima, čisto, graciozno, ti si jedna od onih koji su plesno napredovali u ovom showu, baš si izrasla. Predivno plešeš. Prije dva mjeseca si bila dijamant plesni, a pogledaj ovo danas, ovo je bilo predivno'', primijetila je Franka.

''Ja imam osmijeh od početka do kraja, ovo je bilo čisto, jasno, jednostavno, bravo Ivane. Bila je prisutna energija i bili ste tu u svrhu samog plesa'', komentirala je Larisa.

''Ti si jedan školski primjer kako bi to sve trebalo izgledati. Nevjerojatno je da Ivana pratiš u svemu, nijednom nisi ništa pokvarila, to je zbilja izuzetno, ja bih te izazvao da se odazoveš na neki plesni turnir s obzirom na svoje plesne vještine'', rekao je Marko Ciboci.

Za svoju izvedbu dobili su tri desetke, Ciboci ih je nagradio s devetkom.

1/41 >> Pogledaji ovu galeriju +36 Celebrity Pogledajte zašto je Marko Ciboci ovu nevjerojatnu ženu nazvao čudom neviđenim: ''Ja to moram reći na glas!''

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Svi su gledali u našeg posebno sređenog bivšeg ministra financija dok je šetao zagrebačkom špicom u društvu posebne osobe!