Danijela Martinović progovorila o izazovnom periodu koji je iza nje: "Vrlo je bilo teško živjeti takav život!"

Danijela Martinović otvorila je dušu na predstavljanju autobiografske knjige "Tuširanje duše".

Danijela Martinović predstavila je svoju novu, autobiografski knjigu i memoarske zapise "Tuširanje duše".

Uz prijatelje, kolege i suradnike, knjiga je predstavljena u bajkovitom okruženju prirode parka Vision Land nedaleko Zagreba.

"Vrlo je teško opisati nijanse i raspone stanja kroz koja sam prolazila stvarajući ovu knjigu, no ono što je bitno naglasiti - nastala je bez predumišljaja. Nastala je iz moje duboke kreativne, moralne, a iznad svega emotivne potrebe i upravo zato ako Vas samo jedna riječ koju sam napisala pomiluje, inspirira, utješi ili nadahne isplatilo se usuditi se", opisala je Danijela razloge nastanka nove knjige.

"Od svoje 14 godine sam na sceni pod svjetlima reflektora, a najveći dio života bila sam neviđena. Nitko nije vidio tko sam stvarno ja, nitko nije znao što zaista osjećam i vrlo je bilo teško živjeti takav život. Usudit ću se biti hrabra i reći da ćete sada, čitajući, doista spoznati tko je prava Danijela", dodala je.

Najzaslužniji za nastajanje ove knjige, priznaje Danijela, njezin je mentor – cijenjeni hrvatski pisac - Branislav Glumac. Koji je zajedno s vrsnom hrvatskom spisateljicom Darijom Žilić, i predstavio knjigu.

"Branislava sam davno upoznala, i u nekom trenu s obzirom da je pročitao moju seriju knjiga 'Šalabahter života', počeo me nagovarati kako sam zrela za pisanje knjige u većoj formi. Ja sam umrla od straha, no on je bio uporan i hvala mu na tome. Jer tek sada kada imam knjigu u ruci, vidim da se isplatilo otvoriti vrata i ući, te proći kroz strah", rekla je Danijela.

Specifičan naslov knjige "Tuširanje duše" itekako ima svoj razlog.

"Kada sam pročitala prvo poglavlje svom mentoru i rekla mu koji naslov predlažem, bio je oduševljen. Rekao je - apsolutno najljepši mogući naslov jer u ovom procesu ne samo da ćeš tuširati svoju dušu - nego i mnoge druge", ispričala je Danijela kojoj su se na promociji pridružili dečko Josip Plavić i majka Ivka Martinović.

