Danijela Dvornik javila se s egzotične destinacije pa poručila: "Možda vama izgledam dobro, ali duboko u sebi..."

Danijela Dvornik otputovala je na Filipine, odakle se neprestano oglašava na društvenim mrežama.

Danijela Dvornik, udovica neprežaljenog Dina Dvornika, na društvenim mrežama ne prestaje dijeliti fotografije i snimke sa svojeg odmora na Filipinima.

Tako je ranije otkrila da putovanje nije započelo kako je zamišljala, a požalila se i na neke popularne turističke destinacije.

U pričama na Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj pozira nasmijana sa šeširićem na glavi, uz koju je otkrila i kako se zapravo osjeća.

"Možda vama izgledam dobro, ali duboko u sebi ne sjećam se nijedne lozinke niti znam ijedan broj mobitela bližnjih", požalila se te je dodala hešteg "surova stvarnost". Fotografiju pogledajte u galeriji.

Ipak, ako je suditi po posljednjim snimkama koje je objavila na Instagramu, čini se da joj i nije tako loše.

Podsjetimo, Danijela je ranije prepričala događaje s početka putovanja, na koje se uputila s prijateljicom.

"Tučemo se već iz aviona. Prvo jedan koji se derao i ometao nam san, pa je dobio packu. Ali mu se nije svidjelo jer ipak smo mi žene. A sad smo imale okršaj tu s taksistima", napisala je tada.

Nije bila oduševljena ni glavnim gradom Filipina.

"Manila je prekaotična i nema se tu što vidjeti... Idemo dalje'', poručila je, a razočarala ju je i lokalna tržnica u gradu Cebu.

"Ne vjerujte previše Tripadvisoru! Ova tržnica ni po čemu nije toliko posebna osim što ima velik izbor sušene ribe… Razina čistoće, uopće ne znam kako bih vam to rekla, na ljestvici od 1 do 10, to bi bilo 1!" napisala je Danijela uz snimku spomenute tržnice.

