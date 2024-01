Daniel Popović zbog Eurovizije se zamjerio Lepoj Breni: ''Da osveta bude još bolja, spuštali su me niz litice, padine Crne Gore…''

Daniel Popović, koji je pjesmom Džuli davne 1983. osvojio četvrto mjesto na Euroviziji, otkrio je zbog čega se nauživao straha nakon odlaska na natjecanje, ali i tko je Džuli iz bezvremenskog hita koji je preveden na nekoliko stranih jezika i na kojem je zaradio više od milijun tadašnjih njemačkih maraka.

Eurovizijska zvijezda, apsolutni rekorder po broju prodaje jedne ploče na ovim prostorima, Danijel Popović otkrio je kako mu je želja ponovno nastupiti na Eurosongu, koji mu je obilježio karijeru.

U razgovoru za Happy FM Daniel se osvrnuo na svoj nastup prije 40 godina.

''Ja svake godine pošaljem pjesmu za koju mislim da bi mogla uspjeti i obično završi u košu za smeće jer je vjerojatno i ne poslušaju. Ja stvarno mislim, ne mislim da ne znam napisati pjesmu za Eurosong, mislim da znam i tu svakako imam još nešto reći…''

Slušateljima je otkrio tko je zapravo Džuli koja ga je proslavila i od njega napravila milijunaša.

''Džuli je bila jedna lijepa djevojka. Začudo su mi tada prišli njezini roditelji i rekli da se sviđam njihovoj kćeri da ja imam njihovu dozvolu da se mogu s njom zabavljati. To je bilo dosta čudno, pogotovo jer su oni došli iz Njemačke, u ono vrijeme ja sam bio klinac od 17 godina, ali to mi je tada bila čast jer su vidjeli da sam OK, da sam dobar dečko. Tako smo se upoznali, zvala se Angela, jedna divna, krasna, lijepa djevojka. Zapravo, Angela je bilo teško pjevati, pa je tako postala Džuli'', rekao je.

U emisiji se prisjetio kako se radi pobjede i odlaska na Euroviziju zamjerio Lepoj Breni.

''To nikada neću zaboraviti, snimanje spota za pjesmu 'Jugoslovenka'. Bila je to osveta malog Kineza, oni su me malim helikopterom odveli na Durmitor i tamo su me spustili, rekli - mi samo preletimo, a ti maši i to je to. Međutim, njih nije bilo tri sata, ja računam tu sam u divljini, tu su i vukovi i medvjedi, ščućurio sam se ispod nekog kamena, čekao hoće li se oni uopće pojaviti, vratiti. Nakon tri sata ja sam naravno od sreće kada sam video helikopter mahao, rekli su mi da sam baš dobro odglumio… Da osveta bude još bolja, spuštali su me niz litice, padine Crne Gore… Ja sam se tada nauživao straha. Nikada više nitko me nije nagovorio da uđem u helikopter. Ona je kasnije u nekoj emisiji priznala da je to bila osveta. Breno, nisi otišla, žao mi je, bio sam bolji!''

Severina, Jasna Zlokić, Minea, Željko Bebek, samo su neki od kolega kojima je skladao hitove. Iza njega su 22 albuma, od čega dva na engleskom, a u pripremi je i novi, koji uskoro planira predstaviti.

Danijelu Popoviću nije bilo dosadno ni kada je privatni život u pitanju. Trenutačno je u četvrtom braku, a evo i što on misli o tome.

''Velikim brojem brakova ženama iskazujem poštovanje, ne obratno, mogu reći da su sve koje su bile sa mnom uživale i da im ništa nije falilo u životu, živjele su kao bubreg u loju ili malo vode na dlanu... Ja ne želim ostati sam, volim da je netko uz mene, ja žene poštujem, a dodat ću tome i volim'', govori.

