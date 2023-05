Frontmen omiljenog domaćeg benda progovorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima i operaciji na kojoj je završio: "Oporavak je dug"

Danijel Banić iz Baruna progovorio je o problemima sa zdravljem koji su ga usporili pri povratku na domaću glazbenu scenu.

Naš popularni tamburaški sastav Baruni vraća se na domaću scenu, i to nakon četiri godine pauze, što je razveselilo njihove brojne obožavatelje, koji sada čekaju i nove hitove.

Baruni spremni za koncertnu feštu na Malom Lošinju!

U povratku ih je usporila pandemija koronavirusa, smrt bubnjara Miroslava Budanka-Ajzića, ali i zdravstveni problemi frontmena Danijela Banića, o čemu je on progovorio ovih dana.

"Svi znamo da je došla pandemija, koja je zaustavila gotovo sve, a najviše glazbenike i ugostitelje. Koncerata više nije bilo, a te dvije godine trajale su kao vječnost. No pola godine prije same pandemije imao sam zdravstvenih problema koje sam, na sreću, uspješno riješio. Dobio sam četiri premosnice. Zahvaljujući vrhunskom kardiokirurgu prof. Hrvoju Gašparoviću i njegovu stručnom timu, kojima sam iznimno zahvalan, danas sam kao nov. Jedino je oporavak trajao nešto dulje, tako da se već ušlo u samu pandemiju. Osim toga, nedugo nakon njezina početka zauvijek nas je napustio naš prijatelj i bubnjar Miroslav Budanko-Ajzić, kojeg je zahvatila teška bolest i brzo nam ga uzela. Sve to prolongiralo je ovaj naš povratak i, dok su naši kolege glazbenici već počeli održavati koncerte, mi smo još neko vrijeme planirali što i kako dalje", ispričao je Danijel u razgovoru za Večernji list.

"Dobro mi došla, stara ljubavi" i "Kada Sava krene prema Brodu" samo su neki od bezvremenskih hitova Baruna, a onaj "Neka pati koga smeta" ostao je posebno zapamćen kao navijačka himna Svjetskog nogometnog prvenstva 1998. godine.

"Došli smo u studio usred noći oko 3-4 sata, odmah snimka, snimanje spota, odmah su se išli štampati CD-ovi i navečer je bila prezentacija pjesme i spota u Dnevniku. Prime time i naša stvar. To je bilo nešto izvanzemaljski", izjavio je Danijel nedavno u IN magazinu.

