Mrle razriješio misterij zlatnog traktora, evo gdje je spektakularno vozilo zapelo: "Trebao je biti s nama"

Damir Martinović Mrle otkrio je gdje se nalazi zlatni traktor Leta 3 koji je trebao biti s njima na pozornici Eurosonga u Liverpoolu.

Naš bend Let 3 nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga s pjesmom "Mama ŠČ!", a uoči nastupa koji svi s nestrpljenjem iščekuju na društvenim se mrežama oglasio njihov član Damir Martinović Mrle i razjasnio veliki misterij.

Damir je u intervjuu za službeni kanal Eurosong.hr na YouTubeu otkrio kako se osjeća prije nastupa, ali i gdje je zlatni traktor koji je trebao s njima biti na pozornici.

"Mi nismo namjeravali ni doći do finala, a sad, hoćemo li doći do finala, jednostavno to nije bitno. Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to što su nas poslali na Eurosong. Traktor je zapeo u metaverzumu zbog Brexita. I onda se ti portali engleski, europski, teško mogu uskladiti i jednostavno je neka zbrka nastala. Inače je trebao biti s nama", izjavio je Mrle.

Dečki su odradili i prvu generalnu probu za spektakl koji ih očekuje, međutim nije sve išlo baš po planu. Mrle je za Jutarnji list otkrio da se na pozornici dogodila mala nezgoda. Naime, glazbenik, pjevač, kompozitor i producent Žanil Tataj - Žak​, koji na bini nosi projektile, poskliznuo se i pao na leđa.

"Nije ništa strašno, ali dobrano je natukao leđa", rekao je Mrle.

Mrle i ekipa potpuna su atrakcija u Liverpoolu zbog svojih kostima, ali i ponašanja. Na društvenim mrežama pratitelji su posebno komentirali njihov stajling za otvaranje ceremonije na tirkiznom tepihu. Kladionice im zasad prognoziraju 67 posto šanse za prolazak u finale i trenutačno su na devetom mjestu, a deset natjecatelja prolazi u finale.

Druga polufinalna večer Eurosonga održat će se u četvrtak, 11. svibnja, dok je veliko finale zakazano za subotu, 13. svibnja.

