Damir Kedžo o gorkoj pobjedi na Dori i drugoj prilici, na koju je čekao tri godine: "Ništa ne radim iz inata, no smatram i da nikome nisam ništa dužan"

Damir Kedžo otkrio nam je zašto je čekao tri godine da se vrati na Doru, zašto sada pjeva na engleskom, je li mu draža "Divlji vjetre" ili "Angels and Demons", a podijelio je i neke detalje iz privatnog života.

Pjevač Damir Kedžo vraća se na Doru nakon gorke pobjede s pjesmom "Divlji vjetre" 2020. godine, kada se zbog pandemije nije održao Eurosong.

Kedžo se tog razdoblja nerado prisjeća iz više razloga.

"Bila je pandemija. Najviše me mučilo što ne mogu van iz kuće. Naravno da mi je bilo žao što svijet neće vidjeti nastup koji smo osmislili za 'Divlji vjetre', ali svi smo razmišljali o tome da ostavimo koronu iza sebe. Definitivno se drugačije osjećam danas po ovom pitanju nego što sam se osjećao tad. U tom periodu svi smo kolektivno bili izgubljeni i nismo znali što nas očekuje. Sjećam se perioda da smo praktički živjeli iz tjedna u tjedan. Teško mi je pao taj period jer je svakodnevni život bio otkazan, no iskoristio sam to vrijeme najbolje što sam mogao - da se fokusiram na sebe i iskoristim to za vlastiti rast", otkrio nam je Kedžo.

Iako se pandemija nastavila, Eurosong se 2021. godine ipak održao, no za razliku od, primjerice, susjedne Srbije, koja je poslala pobjednice iz prethodne godine, Kedžo nije dobio drugu priliku, a evo što misli o tome.



"Odluka nije bila na meni, a uvijek u zraku stoje ta 'što ako' pitanja. Mislim da za sve postoji razlog i mogu reći da na kraju ne bih mijenjao svoj život otada do danas. Postoji i potpitanje ako bi se tad slao pobjednik, a ne pjesma - što bi se dogodilo s pobjedničkom pjesmom koju je publika odabrala!? Odavno sam odlučio da ne živim u prošlosti i da se nije izdogađalo sve što se dogodilo, danas bih bio sigurniji u sebe i u svoj glazbeni put", kaže.

Objasnio nam je i zašto je čekao tri godine da se vrati na Doru.



"Čekao sam pravu pjesmu, onu koja rezonira sa mnom. Možda je postojao djelomičan otpor, da, zato što javnost nešto očekuje od mene, ne želim tako raditi niti donositi odluke o svojoj karijeri. Ništa ne radim iz inata, no smatram i da nikome nisam ništa dužan. Moje odluke isključivo su temeljene na mojim ciljevima i fokusu", ističe Kedžo.

Pjesma na koju je čekao potpuno je drugačija od one s kojom je pobijedio na Dori, a najveća razlika je ta što sada pjeva na engleskom.

"Ne razmišljam o tome na način 'idem sad malo pjevati na engleskom'. Jednostavno, dogodila se dobra pjesma u koju vjerujem i bila je na engleskom. Što se mene tiče, pjesma može biti i na esperantu. Ako je dobra, dobra je. Glazba je univerzalan jezik i vjerujem da je u izvođaču da prenese emociju pjesme bez obzira na jezik na kojem se pjeva", smatra Kedžo.

A koja mu je od njegovih pjesama s Dore draža?

"Dvije dijametralno suprotne pjesme. Svaka ima svoju energiju. Volim ih obje i drago mi je da 'Divlji vjetre' još uvijek živi s mojom publikom i slušateljima. Ipak volim nove stvari, napredak, nova događanja i dinamiku te volim ići naprijed, pa, eto, reći ću 'Angels and Demons'. Otvorila mi je nove vidike, neka nova vrata i put kojem se veselim", kaže.

Neki su ga optužili i da je pjesma "Angels and Demons" plagijat hita "Human" koji izbodi Rag'n'Bone Man, na što je Kedžo odgovorio videom na svojem profilu na Instagramu u kojem izvodi spornu pjesmu.

A jedna od Damirovih pjesma koja spada u posebnu kategoriju je "365", koju je otpjevao u boy-bendu Saša, Tin i Kedžo prije 20 godina.

"To je vrhunski hit. Hit jedne generacije i sretan sam da je tako", priznaje.

Kedžo je otvoreno progovorio i o svojoj operaciji čeljusti, no mnogi ne znaju da se ubrzo nakon toga podvrgnuo još jednom zahvatu.

"Nakon operacije čeljusti morao sam operirati i nos. Otvoreno govorim o svojim zahvatima jer smatram da živimo u 21. stoljeću i da je normalno da se ljudi brinu o sebi. Mislim da izgled nije presudan, već je presudno koliko pojedinac brine o sebi da bude dobro, iznutra pa izvana. Nema ništa loše u tome. Postoje i ekstremi, no nisam pobornik toga i vjerujem da se u tim slučajevima nezadovoljstvo krije puno dublje", kaže Kedžo i dodaje kako on nije išao na zahvate zbog izgleda.

"Nikad nisam bio nezadovoljan izgledom, određene operativne zahvate trebalo je odraditi zbog zdravstvenih razloga. Na kraju dana najvažnije je kako se čovjek osjeća u vlastitoj koži, a energiju se ne može kupiti ni konstruirati", ističe.

Ne skriva ni svoju borbu s anksioznosti i smatra da je to tema o kojoj treba više govoriti.

"Mislim da je rad na sebi izrazito zahtjevan proces u bilo kojoj životnoj dobi. Ako osjećamo da nešto nije u redu te da potiskujemo određene emocije, treba potražiti pomoć. Ponekad me rastuži kako se još uvijek oko ovih tema šuti. Kada sam sam sebi priznao da nisam dobro, a paralelno je krenula pandemija, znao da sam je to korak koji sam morao napraviti. Sad sam miran, mnogo mirniji nego prije. Vjerujem da taj mir dolazi kad čovjek ispunjava svoj maksimalni potencijal", smatra Kedžo.

No ima i nešto o čemu mudro šuti, a to je njegov ljubavni život, o kojem ni sada nije želio ništa otkrivati.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Zanimljivosti Tko su djeca Miroslava Ćire Blaževića? Iza sebe je ostavio dvije kćeri i sina, a nije skrivao tko mu je najdraži

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Splitska glumica objavom izazvala lavinu reakcija: "Sretan rođendan mom najdražem bivšem mužu te godišnjica našeg propalog braka!"