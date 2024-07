Zvijezde su nam ispričale najluđe ljetne priče iz svojih tinejdžerskih dana: ''Sjećam se kad je Zrće bilo samo kiosk!''

A sada palimo vremeplov i putujemo u nezaboravna ljeta domaćih zvijezda iz mladosti. Tko je u štiklama nakon izlaska spavao na plaži, a koja je glumica bila na otvorenju prvog diskokluba na Zrću u prošlom stoljeću? Kako su zvijezde provodile luda ljeta u mladosti, zna naš Davor Garić.

Sunce, more, plaža i ljetne ludorije... Scenarij je to iz mladosti i brojnih domaćih zvijezda koje svoje ljetne tinejdžerske dane pamte s osmijehom na licu.



''Isključivo sam provodila ljeta spavajući na plaži pod vedrim nebom i sjećam se da sam upoznala Borisa Novkovića, on je bio stariji već glazbenik i to, par godina stariji od mene, i on mi je rekao ''Ja nikad nisam to doživio!'' i ja sam mu rekla ''Čekaj malo, kakav imaš život ako nikad nisi spavao na plaži!'' To je bilo tad još dozvoljeno! I buđenje, otvaraš oči u štiklama iz diska, a kraj tebe netko maže paštetu na kruh djeci'', prisjetila se Anđa Marić.

Damir Kedžo svoja je tinejdžerska ljeta provodio radno.



''Znači ja sam svoja prva ljeta koja su zbilja bila OK, imao od 23 pa dalje zato što je Kedžo kao klinac bio u Saša, Tin i Kedžo i nije imao normalna ljeta. Počeo sam zbilja uživati u ljetu, kupanju i moru, tek negdje u 20ima i mislim da su mi ljetau potpunosti ista - znači dobnra knjiga, iotić na neku plažu, ćut žamor l udi oko sebe, dobro pocrvenit i to je to, to je sve za što živim!'', priča Kedžo.



Mladost protkanu nezaboravnim sjećanjima Mila je živjela u zlatnim osamdesetim.



''Ja sam to sve sve, doslovce sve... I gitara i prve ljubavi i zadnje ljubavi, i plakanje i veselje i zora, i bijeg i nemam para, jedem u pekari kruha paštete i pradajza, jer sam sve potrošila naštikle..i da, bila sam na orvorenju Zrća, kad je Zrće bilo samo jedan mali kisok, ja se toga sjećam!'', prisjetila se Mila Elegović.



Ni trenutak dosade ljeti nije postojao u mladosti dizajnerice Matije Vuice.



''Ljeto je počinjalo u Metkoviću, lovili smo dečke i oni su lovili nas na Neretvi, kupali smo se u Neretvi, učili smo plivati od početka u Neretvi, skakali smo na glavu, kupao si se u robi, ako se nisi kupao onda su te bacali, potom smo se kupali na staroj Neretvi sa pijavicama, ono što se poslije uvelo kao nekakva likarija za ten to je nama bilo prirodno! Otud ja ovako, kužiš..'', našalila se Matija Vuica.



Juricu tada još nije poznavala. On je bio glavni na plesnom podiju.



Nezaboravna ljeta pamti i Ronald Braus.



''E dakle, kao i svako mlado ljeto izgledalo je tako da noći nisu postojale u smislu sna nego su noći bile na cesti, pjevalo se, gitaru nažalost nikad nisam naučio svirati, ali sam uvijek bio ja koji bi zapjevao, koji bi vodio na daljni tulum, zapravo sam volio noći i već u 8h ujutro nije bilo teško raditi'', prisjetio se Ronald Braus.



Andrea Andrassy iznenadit će vas svojim ljetnim rasporedom iz mladosti.



''Joj, ja sam jako dosadna osoba, ne volim baš izlaziti tako da sam ja svako ljeto pokušavala nać ljetne poslove tako da sam radila u kafiću, zarađivala novce da bih platila faks jer nisam upala besplatno jer nisam puno učila u srednjoj školi, tako da moja ljeta nikad nisu bila ispunjena tulumima jer to stvarnio ne volim, ja sam uvijek išla u smjeru da se odmorim, ali sad u zadnje vrijeme otkrivam te čari nekakvog ljeta koji uključuje tulume, ali taj tulum možć biti maksimalno dva puta tijekom ljeta i onda se ostatak vremena oporavljam'', priča.



Zato je pobjednik Plesa sa zvijezdama rano otkrio čari ljetnog ludovanja.



''Mali tinejdžer Marco, pa znaš šta, lupovao je i ludovao, zato sam sad i dosta smiren i zato sam prešao na gradnju kuće i gradnju karijere i gradnju nekih mnogo većih stvari jer sam poprilino rano krenuo s ovim nekim divljanjem, tako da sam se izdviljao, tako da bolje da ne idem u detalje, ali uglavnom izguštao se jesam, sad je red rad i disciplina i ipak treba izgraditi karijeru i neke druge životne ciljeve i puteve koje imam u planu'', kaže.



Ludiranje ili mirni dani... Čini se da su ljeta iz mladosti svi pospremili u najslađe ladice sjećanja.

