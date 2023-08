Beckhamov sin na Lopudu uz predivan zalazak sunca zasvirao legendarni hit, pogledajte video koji oduzima dah!

Cruz Beckham na svojem profilu na Instagramu objavio je video s Lopuda kojim je oduševio svoje pratitelje na društvenoj mreži.

Sin Davida i Victorije Beckham, 18-godišnji Cruz, tijekom obiteljskog ljetovanja na Lopudu pokazao je svoj talent i napravio je odličnu reklamu za Hrvatsku..

Mladi Beckham na svojem profilu na Instagramu objavio je video u kojem uz predivan zalazak sunca svira legendarni hit Beatlesa "Here Comes the Sun".

"Nerealno", "Zalasci u Hrvatskoj", "Gdje je ovo?", "Predivno", "Prekrasna Hrvatska", "Ovo je raj", neki su od brojnih komentara ispod snimke koju su na svojim profilima na Instagramu objavili i Cruzovi roditelji David i Victoria.

Cruz je proteklog tjedna na društvenoj mreži pokazao i kako se s obitelji zabavljao na našoj obali, a fotografi su ga ulovili i dok je s ocem Davidom uživao u morskim radostima.

Obitelj Beckham na Lopudu je boravila u u istom luksuznom kompleksu u kojem su odsjeli i prošlo ljeto. Radi se o nekadašnjem franjevačkom samostanu koji je obnovila grofica Francesca von Habsburg i pretvorila ga u muzej s elegantnim boutique hotelom i duhovnim utočištem 21. stoljeća zajedno s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom. U sklopu kompleksa, koji slovi kao jedna od najluksuznijih destinacija na Jadranu, nalazi se i Sveti vrt, a gostima su na raspolaganju concierge i privatni kuhar.

David je u pričama na svojem Instagramu otkrio da su se nakon hrvatske zaputili na odmor u Italiju.

