Victoria Beckham fotografijama iz Hrvatske očarala sve redom, na predivne prizore reagirala je i Kim Kardashian!

Victoria Beckham objavila je fotografije s obiteljskog odmora u Hrvatskoj na Instagramu gdje je prati više od 30 milijuna ljudi.

Obitelj Beckham drugo ljeto za redom za odmor je odabrala Hrvatsku, a slavni bračni par ne krije oduševljenje našom zemljom.

Sada je dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls, Victoria, na svojem profilu na Instagramu, gdje je prati 31,3 milijuna ljudi, objavila predivne prizore s ljetovanja u Lijepoj Našoj, kojima je očarala sve redom.

"Obiteljsko vrijeme je sve. Sretan vikend i poljupci od svih nas. Volim vas Davide, Cruze i Harper Seven, nedostajete nam Brooklyn i Romeo", napisala je Victoria.

"Lijep provod u prekrasnoj Hrvatskoj", "Hrvatska je uvijek odličan izbor", "Kakav zalazak", "Predivne fotografije", neki su od brojnih komentara ispod fotografija koje je lajkala i slavna Kim Kardashian, a znači li to da bi i ona mogla posjeti Hrvatsku, pokazat će vrijeme.

Inače, obitelj Beckham boravi na otoku Lopudu, a jedna lokalna djevojka tvrdi da je imala priliku i upoznati Davida.

Lopujka Ellie Leoni ispričala je za Dubrovački dnevnik da je Beckhama susrela u moru dok je plivala kod samostana te ga je prepoznala i pozdravila.

"Bio je srdačan. Pitala sam ga je li to stvarno on, na što je potvrdno odgovorio", prepričala je, dodavši kako je on za Lopud imao samo riječi hvale.

"Upoznali smo se, rekao je da mu je jako drago, da je otok prelijep i divan i da svatko tko na njemu živi je sretnik. I to je to, nisam ga puno 'peglala', meni je bilo dovoljno da sam ga upoznala. Meni je ostavio dojam otvorene, sasvim normalno osobe, po njegovom opuštenom pristupu i srdačnosti, ne bi se nikad dalo zaključiti da se radi o slavnoj osobi", tvrdi Ellie.

Inače, Beckhami na Lopudu borave u istom luksuznom kompleksu u kojem su odsjeli i prošlo ljeto. Radi se o nekadašnjem franjevačkom samostanu koji je obnovila grofica Francesca von Habsburg i pretvorila ga u muzej s elegantnim boutique hotelom i duhovnim utočištem 21. stoljeća zajedno s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom. U sklopu kompleksa, koji slovi kao jedna od najluksuznijih destinacija na Jadranu, nalazi se i Sveti vrt, a gostima su na raspolaganju concierge i privatni kuhar.

