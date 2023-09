Bruce Willis snimljen u javnosti prvi put nakon potresnog intervjua njegove supruge, pogledajte kako se nosi s teškom dijagnozom

Bruce Willis snimljen je u javnosti nakon što je njegova supruga Emma Heming Willis otkrila nove informacije o njegovoj borbi s demencijom.

Legendarni holivudski glumac Bruce Willis (68) snimljen je u javnosti prvi put nakon potresnog intervjua njegove supruge Emme Heming Willis (45).

Brucea su paparazzi snimili na suvozačkom mjestu u automobilu kojim je upravljao drugi muškarac, a fotografije možete pogledati u galeriji.

Bruceova supruga Emma ovaj tjedan gostovala je u emisiji Today show gdje je pričala o njegovoj dijagnozi frontotemporalne demencije.

"Naučila sam da je demencija teška, kako za osobe kojima je dijagnosticirana, tako i za njihove obitelji. Tako je i u našem slučaju. Kažu da je to obiteljska bolest i zbilja jest", ispričala je Emma.

Na pitanje misli li da je Bruce svjestan svoje bolesti, Emma je u suzama odgovorila: "Teško je znati".

No unatoč svim izazovima, kaže da im je točna dijagnoza olakšala život.

"To je istovremeno blagoslov i prokletstvo. Napokon smo mogli razumijeti što mu se događa i početi to prihvaćati, no svejedno nije nimalo manje bolno", ispričala je.

Emmino gostovanje u emisiji pohvalile su Bruceova bivša supruga Demi Moore i njihove kćeri, koje su na društvenim mrežama napisale da su ponosne na nju.

Bruceova bivša supruga ostala je bliska s glumcem, s kojim ima tri kćeri Scout, Tallulah i Rumer, a u odličnim je odnosima i s njegovom sadašnjom suprugom.

Bruce i Emma vjenčali su se 2009. godine i zajedno imaju dvije kćeri, Mabel Ray i Evelyn Penn.

Podsjetimo, Bruceu je u ožujku prošle godine dijagnosticirana je afazija, moždani poremećaj koji utječe na sposobnost učinkovite komunikacije, zbog koje se umirovio od glume, a u veljači ove godine dijagnosticirana mu je frontotemporalna demencija.

"Frontotemporalna demencija je okrutna bolest za koju mnogi od nas nikad nisu čuli, a može pogoditi svakoga. Za ljude mlađe od 60 to je najčešći oblik demencije i raširenija je nego što mislimo jer za dijagnozu nekad trebaju godine. Danas je još neizlječiva, za što se nadamo da će se promijeniti u narednim godinama. Kako Bruceovo stanje napreduje, nadamo se da će medijska pažnja podići svijest o bolesti koju treba više istraživati", objasnila je tada u priopćenju Bruceova obitelj.

Iza Brucea je bogata karijera tijekom koje je postao sinonim za akcijskog junaka, a neki od njegovih najlegendarnijih filmova su "Umri muški", "Peti element", "Pakleni šund", "Šesto čulo" i mnogi dugi.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Drži je kao kap vode na dlanu, a od poklona koji joj je kupio za 60. rođendan mnogim će ženama zaklecati koljena: ''Mojoj smeđookoj djevojci…''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Riječki ronilac bio je velika ljubav Janice Kostelić, vezu sa Švicarcem dugo je skrivala, a o ocu njezine djece ne zna se ništa!