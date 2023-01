Jedna od naših najljepših misica u prvom intervjuu nakon 20 godina progovorila o suprugu zbog kojeg se odrekla karijere u New Yorku

Branka Bebić Krstulović za Gloriju dala je svoj prvi intervju nakon 20 godina u kojem je progovorila o obitelji i karijeri.

Bivša Miss Hrvatske, a danas uspješna poduzetnica, Branka Bebić Krstulović, posljednja dva desetljeća uspješno skriva svoj privatni život od javnosti.

Poznate domaće sestre koje su nekoć žarile i palile domaćom scenom snimljene su u zajedničkom izlasku, i danas su predivne!

No sada je za časopisa Gloria dala svoj prvi intervju nakon 20 godina, a intervjuirala ju je njezina sestra, spisateljica Milana Vlaović Kovaček.

Branka, koja je od 2005. godine u sretnom braku s poduzetnikom Hrvojem Krstulovićem, prisjetila se njihovih početaka veze, a otkrila je i zašto je zbog supruga odlučila napustiti svoju uspješnu manekensku karijeru.

"Tog ljeta sam imala njujoršku adresu, ugovor s poznatom agencijom Wilhelmina i američku radnu dozvolu koju nije bilo lako dobiti. Deset dana prije polaska upoznala sam Hrvoja, ali ipak sam otputovala jer bilo bi neozbiljno da to nisam učinila. Nekoliko mjeseci smo održavali vezu na daljinu, a onda sam shvatila da se tek započeta veza iz New Yorka naprosto ne može održati. Ja sam dugotrajnim radom stekla odličnu poziciju i u Europi i dobar početak u New Yorku i svoj posao sam mogla raditi još desetak godina, ali on je imao takvu poslovnu viziju da nije mogao pratiti mene, tako da je bilo prirodnije da se ja vratim", kazala je Branka.

"Oduvijek sam znala da mi je obitelj jako bitna i da je to nešto čemu se želim kvalitetno posvetiti. S njim sam osjetila da bi to moglo biti uzajamno i da je on također čovjek koji vjeruje u obiteljske vrijednosti", istaknula je.

Branka i Hrvoje odlučili su se na brak nakon tri godine veze i zajedno su dobili trojicu sinova, Antu, Niku i Dina.

Cijeli intervju s bivšom misicom možete pročitat u novom novom broju magazina Gloria.

Podsjetimo, Metkovčanka Branka proglašena je najljepšom Hrvaticom 1994. godine, a iste je godine osvojila i laskavu titulu Miss Europe. Bilo je to "zlatno doba misica", kako su ga nazivali domaći mediji, kada su se istaknule i Fani Čapalija, Anica Kovač te Lejla Filipović.

Tada je Branka privlačila pažnju medija i zbog kratkog braka s glazbenikom Sandijem Cenovim koji ju je javno zaprosio legendarnom pjesmom "Žena budi mi ti".

