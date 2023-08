Legendarni Bono Vox stigao je na Sarajevo film festival, evo kako ga je uzbuđena publika dočekala!

Svjetska glazbena zvijezda Bono Vox stigao je u Sarajevo gdje sudjeluje na jednom od najvećih filmskih festivala u Europi - Sarajevo film festivalu, okupljeni fanovi čekali su ga pred Bosanskim kulturnim centrom.

Svjetska glazbena zijezda i predstavnik grupe U2 Bono Vox stigao je na Sarajevo film festival na premijeru filma ''Poljubite budućnost''.

Vox je po dolasku na crveni tepih mahao okupljenim obožavateljima ispred Bosanskog kulturnog centra koji su ga satima čekali s njegovim fotografijama za autograme. Na događanje je stigao u prisustvu svojim suradnika i supruge, a zvijezda je bila dobro raspoložena te dala i intervjue.

Bonu ovo nije prvi put da je na ovom filmskom festivalu. 2000. i 2021. godine također je stigao u Sarajevo za vrijeme trajanja ovog festivala, a društvo mu je tad isto pravila supruga Ali Hewson.

"Divno je biti ovdje, čini se da je prošlo i puno i malo vremena od mog zadnjeg posjeta. Kao da postoje dva Sarajeva - stvarno i imaginarno. Ono jedno u kojem živiš i radiš, u kojem smo sada i ono koje nosimo sa sobom u svijet - to jedno mitsko Sarajevo. To mjesto zabave i magije koje je i dalje, za mene, glavni grad suživota. Ovo je divan grad i ovo je odličan festival. Mislim da je ovaj Festival gotovo kao vezivno tkivo između ta dva Sarajeva - on sjedinjuje vidljivo i nevidljivo u jednu sliku“ izjavio je Bono Vox u Narodnom pozorištu prije početka projekcije 2021. godine.

Bona i Sarajevo povezuje posebna veza, jer upravo je i on obilježio njegovu povijest i to velikim koncertom koji je 1997. godine održao sa svojom grupom U2 u ratom razrušenu gradu, točnije na stadionu Koševo pred nevjerojatnih 45 tisuća ljudi.

Uz to posvetio mu je pjesmu "Miss Sarajevo" koju je otpjevao u duetu s Lucianom Pavarottijem. Radi toga nosi titulu velikog prijatelja grada i vlasnik je počasne putovnice Bosne i Hercegovine, pa se njegov dolazak na ovogodišnji festival itekako cijeni i dočekan je s velikim uzbuđenjem.

Osim Bona, na festival su još stigli i gitarist poznat pod imenom The Edge te legendarna novinarka CNN-a Christiane Amanpour.

Sarajevski filmski festival mjesto je na koje dolaze ponajveće zvijezde iz svijeta filma i glazbe, a tako će biti i ove godine. Projekcije će se održavati na mjestu gdje je sve počelo: na Otvorenoj sceni Obala, u podrumu Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. Ove godine trajat će od 11. do 18. kolovoza.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Omiljeni član žirija ''MasterChefa'' pozirao je sa sinčićem koji je od tate naslijedio izgled, a sudeći po ovoj fotki i još nešto važno!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Dok Splitom kruže šuškanja o prekidu Pece i Silvije, njegova bivša objavljuje sumnjive stihove: ''Kad počneš lutat...''