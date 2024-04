Za izlazak s mužem zaboravila je odjenuti ono najosnovnije, torbicom je skrivala kritične dijelove tijela od paparazza koji ih slijede u stopu!

Bianca Censori izašla je u javnost bez donjeg rublja, torbicom je prekrila svoj najintimniji dio tijela u prozirnim hlačama.

Bianca Censori ni ovog puta javnost nije štedjela svojim golišavim izdanjem. Za izlazak na večeru sa suprugom Kanyeom Westom odjenula je komade odjeće koji za to nisu bili primjereni, ali smo na to od nje već navikli.

U crnom čipkastom grudnjaku pokazala je svoje bujne grudi, a umjesto gaćica nosila je bež čipkaste hlače koje nisu puno skrivale. Dok je hodala ispred paparazza, intimne dijelove skrivala je torbicom.

Pogledaji ovo Celebrity Otkriven stvarni razlog zašto kontroverzni glazbenik tjera suprugu da nosi odjeću koje se većina srami, to se događa zbog sasvim druge osobe?

Podsjetimo, Kanye i Bianca tajno su se vjenčali u prosincu 2022. godine, samo mjesec dana nakon što je on finalizirao razvod od Kim Kardashian, a prošle godine su u Italiji kažnjeni zbog njezinih razgolićenih izdanja tijekom odmora.

Svoju novu muzu reper odijeva već mjesecima, a njena izdanja šokiraju javnost svaki put iznova. Posljednji put Kanye joj je pred paparazzima čak i skinuo dio tajica kako bi otkrio njenu stražnjicu.

Pogledaji ovo Celebrity Kontroverzni reper izazvao je bijes novim skandaloznim fotkama supruge, ono na što ju je natjerao svojoj je bivšoj branio!

Reper ima cijeli atelje u Italiji koji radi na skandaloznim izdanjima svoje supruge, tvrde modni dizajneri koji su radili s njim.

"Sve što on poželi, oni to mogu napraviti", rekla je Mowalola Ogunlesi za Page Six, dizajnerica koju je reper angažirao 2020. da vodi njegovu suradnju s Yeezy Gapom.

"Samo kupe tajice i stiliziraju ih i režu. Oni to dizajniraju i imaju interni tim koji stvara sve u jednom danu", dodao je drugi anonimni dizajner koji je prije radio s Kanyeom.

