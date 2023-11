Prvi put od tajnog vjenčanja snimljena je bez kontroverznog muža, evo kako se ponaša kada njega nema u blizini!

Bianca Censori stigla je u Australiju nakon gotovo godinu dana od vjenčanja s Kanyeom Westom.

Supruga kontroverznog repera Kanyea Westa, Bianca Censori u tajnosti je stigla u rodnu joj Australiju i to bez njega, a što su iskoristili prijatelji koji su odmah odlučili intervenirati i poduzeti nešto u vezi njezina ponašanja u posljednje vrijeme.

Njezini najbliži izrazili su zabrinutost zbog braka s Kanyeom i sada su uvjereni da je konačno postala svjesna načina na koji ju on kontrolira i to nakon što su joj rekli da se probudi iz sna i konačno dođe k sebi, a što su i upućeni izvori potvrdili za Daily Mail.

28-godišnja arhitektica stigla je kući po prvi put otkako se udala za 46-godišnjeg Westa prije gotovo godinu dana i to kako bi posjetila svoje roditelje Lea i Alexandru te sestru Angeline. Sestre Censori viđene su u popularnom melbourneškom baru Marquis of Lorne, u Fitzroyu, gdje su se, prema izvorima, zabavljale do zatvaranja, a jedan je potvrdio kako je Bianca prošla neopaženo među drugim gostima.

Biancinu fotografiju iz izlaska pogledajte OVDJE.

"Uopće nitko nije napravio neku scenu. Bila je sa svojom sestrom i jednostavno su se stopile sa svima ostalima, iako je njezina odjeća bila na neki način nečuvena. Nisam čak ni prepoznao tko je ona sve dok mi prijatelj nije pokazao na nju i rekao: 'Vidi, tamo je Kayneova gospođa'. Dobro se zabavljala i popila nekoliko pića, razgovarala s prijateljima. Nije radila ništa posebno", izjavio je svjedok.

Bianca je ranije optužila svoje prijatelje da su ljubomorni na njezinu novostečenu slavu kada su izrazili zabrinutost da njezin suprug njome manipulira u i pretvara je u radikaliziranu verziju svoje bivše supruge Kim Kardashian. No nakon mjeseci navodnog izbjegavanja onih koji su joj bili najbliži, izvor je za Daily Mail rekao da je počela gledati stvari iz vanjske perspektive.

"Svima je drago što su napokon uspjeli doći do Biance. Njezini su joj prijatelji rekli kako se točno osjećaju i rekli su joj da se mora probuditi. Ona zna da se udaljila od onih koji su joj bliski, ali također počinje shvaćati neke stvari. Svjesna je Kanyeovih načina kontroliranja i počinje vidjeti stvari iz vanjske perspektive", dodao je izvor.

Biancino druženje s prijateljima dokumentirano je i na Instagramu, a jedan od njezinih prijatelja podijelio je sliku njih troje uz natpis "Mrs Ye".

A dok ona boravi u Australiji, Kanye je u Dubaiju gdje odmara s desetogodišnjom kćeri North koju je dobio s Kim Kardashian. Prema tvrdnjama njoj bliskog izvora, Bianca je odlučila otići kući nakon što joj je jasno dano do znanja da će Kanye sa sobom povesti samo North.

Zabrinutost za Biancu je porasla nakon što su se u javnosti pojavile njene fotografije u nizu ekscentričnih odjevnih kombinacija i neprimjerenog ponašanja na ulicama talijanskih gradova. Nekoliko njezinih prijatelja tada ju je uspjelo kontaktirati, no ona im je navodno rekla da od*ebu, otkrio je anonimni izvor u rujnu.

"Potjerala je sve od sebe i rekla je jednoj od svojih bivših prijateljica 'od*ebi' kad su je pokušali pitati je li dobro. Ona kaže da su njezini prijatelji samo ljubomorni na njezinu slavu", rečeno je tada.

