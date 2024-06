Veliki uspjeh naše bivše nogometašice u popularnom srpskom showu, prva je Hrvatica kojoj je to pošlo za rukom

Beta Sudar prva je Hrvatica koja je dogurala do finala showa "Zvezde granda", a iako je bila veliki favorit, nažalost nije pobijedila.

Hrvatska pjevačica Beta Sudar nastupila je u finalu popularnog showa "Zvezde granda", u kojem se predstavila s Vanninom pjesmom "Kao da me nema tu".

Beta je prva Hrvatica koja je dogurala do finala ovog showa, pa se prvi put moglo glasovati i iz Hrvatske, no nažalost je ispala već nakon prvog kruga, s još sedam drugih finalista.

Pobjedu u showu odnijela je bosanskohercegovačka pjevačica Šejla Zonić.

Beta se nakon završetka showa oglasila na Instagramu, gdje se zahvalila svima na podršci.

Beta je u polufinalu oduševila žiri izvedbama pjesama ''Ima jedan svijet'' i ''Da ti nisam bila dovoljna'', a otpočetka showa slovila je za jednu od favorita.

Beta je inače i bivša nogometašica iz Valpova, a imali smo je prilike gledati i u showu "Supertalent". Beta je tada žiri oborila s nogu svojim moćnom izvedbom pjesme Celine Dion "Alone", kojom se predstavila na audiciji 2016. godine, a natjecanje je završila u polufinalu showa.

''Supertalent je bila ta moja prva velika pozornica na kojoj su se me zapravo gledali i ljudi preko malih ekrana i uživo, dobar me žiri ocjenjivao i nekako mi se to svidjelo već tad'', izjavila je Beta prije nekoliko godina za IN magazin.

''Nogomet sam trenirala šest godina, prestala sam ga trenirati prije nekih godinu i pol, taman kad sam počela snimati prvu pjesmu pa drugu. Jednostavno kad putuješ više nemaš vremena za treninge i da se posvetiš tom sportu i morala sam odlučiti - nogomet ili pjevanje'', objasnila je Beta tada.

Dvaput je nastupila i na Dori. Prvi je put 2019. s pjesmom "Don’t Give Up", a dvije godine kasnije vratila se s pjesmom "Ma zamisli".

