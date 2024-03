Ben Affleck odrekao se svog zaštitnog znaka i pokazao veliku promjenu, ovim potezom zasjenio je čak i svoju dragu Jennifer!

Jennifer Lopez i Ben Affleck gledali su košarkašku utakmicu u Los Angelesu, no svi su gledali u Bena koji je na događanje stigao s novim imidžem.

Jedan od najpoznatijih holivudskih parova Jennifer Lopez i Ben Affleck bili su glavne zvijezde zadnje košarkaške utakmice LA Lakersa protiv Golden State Warriorsa u Crypto.com Areni u Los Angelesu.

Par je sjedio u prvom redu na parketu, a pridružio im se i Affleckov 12-godišnji sin Samuel koji je veliki ljubitelj košarke.

No, dok svi obično gledaju u Jennifer, ovaj put svu pozornost ukrao je Affleck koji je pokazao svoj novi imidž.

Ben je obrijao svoju gustu bradu koju je njegovao već posljednjih nekoliko mjeseci, a mnogima se ova promjena baš i nije svidjela.

Jennifer i Ben bili su zajedno od 2002. do 2004. godine, nakon što su se upoznali na snimanju filma "Gigli" i zaručili se, no nekoliko godina kasnije raskinuli su zaruke. Svoju su romansu na iznenađenje mnogih obnovili 2021. godine, a vjenčali su se godinu dana kasnije. Otad provode mnogo vremena zajedno i sa svojom šarolikom obitelji, no, nažalost, često ih vidimo kako se svađaju posljednjih nekoliko mjeseci.

Ipak, nedavno su viđeni kako strastveno razmjenjuju nježnosti na ulici, a prizori u kojima izgledaju poput zaljubljenih tinejdžera obišli su svijet.

