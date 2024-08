Baby Lasagna pohvalio se novostima u svom životu, a pale su i slatke puse sa zaručnicom!

Baby Lasagna pohvalio se fotografijama s plaže. Tamo je uživao sa svojom zaurčnicom Elizabetom Ružić.

Između gustog rasporeda i brojnih koncerata, Baby Lasagna pronašao je i malo vremena za odlazak na plažu. O svemu se pohvalio na društvenim mrežama.

''Novosti iz mog života: Otišli smo na plažu'', napisao je Marko Purišić kratko ispod objave.

Marko je na fotkama pozirao i bez majice, a njegovim obožavateljima posebno se svidjela fotografija na kojoj je pozirao sa zaručnicom, Elizabetom Ružić.

''Koliko je ona sretna žena'', ''Najslađi par'', 'Predivni ste'', samo su neki od komentara ispod objave.

Inače, Elizabeta je režirala sve spotove našeg glazbenika, a nedavno je za naš InMagazin ispričao kako suradnja nije uvijek jednostavna.

''Ja joj zadajem glavobolje žešće. Mi krenemo skupa raditi i onda ona preuzme. Ja kažem otprilike želim tako i tako sam zamišljao i ona mene konstantno pita kakve ideje imaš, ali često ja znam nja, nja i to je najteže radit. Kad bi radio s nekim vanjskim on bi rekao ne, a ako radiš za zaručnicom onda možeš - to mi nije sad baš. šta bi ti. Tako da ima svoje izazove i prednosti. Nije baš da radi što god poželi'', kaže.

