Doris Dragović priredila spektakl pod zvjezdanim nebom u pulskoj Areni: "Ako i nije bilo savršeno, vjerujte...''

Omiljena glazbena diva, Doris Dragović, priredila je sinoć spektakl pod zvjezdanim nebom u pulskoj Areni, u kojoj je održala svoj prvi solistički koncert.

"Ima puno arena, ali samo jedna je ona posebna i prava. Dugo sam je čekala i silno smo zahvalni što ste nam omogućili da uđemo u ovu čaroliju i ovu posebnost. Jako smo uzbuđeni, a ima nas oko tridesetak na ovoj pozornici. Hvala vam što ste izabrali nas da se baš s nama družite večeras, ali prije svega hvala na ovoj predivnoj pozornici, hvala svakom čovjeku koji nas je dočekao, koji je došao ovdje. Mi smo presretni što smo ovdje s vama.", izjavila je Doris.

Vidno raspoložena i emotivna, Doris je rasplesala tisuće obožavatelja. Pjesmom i pričama prošetala se kroz vrijeme, prisjećajući se svojih starih hitova iz bogate karijere poput "Baklje Ivanjske", "Ljubav stara", "Jedini", "Krivi ljudi", "Marija Magdalena", a tijekom večeri predstavila je i svoju novu pjesmu "Koplje ljubavi" koja je oduševila prisutne.

Nekoliko puta omiljena pjevačica svih generacija zahvalila se svojoj vjernoj publici koja je prati već četiri desetljeća.

"Ako i nije bilo savršeno, vjerujte bilo je iz srca. Hvala vam, ma malo je reći sto puta."

Koncert je bio prepun posebnih trenutaka i gostiju. Dvanaestogodišnja pjevačka senzacija iz Pule - Zoe Šestan oduševila je izvedbom pjesme "Dajem ti srce zemljo moja".

Doris je poručila kako se klanja njezinom uspjehu: "Kada si mlad, ne ostvare ti se baš svi snovi, ali ja sam upoznala nekoga kome su se veliki snovi već ostvarili. Vjerujem u mlade, već ste je imali prilike čuti i vidjeti, Zoe je već bila na velikim festivalima i nastupala u velikim metropolama i iz njih donijela nagrade. Zapamtite njezino ime!’’

Dječji zbor Zaro iz Pule pjesmom "Treba imat dušu" dodatno je upotpunio čarobnu atmosferu.

Doris se prisjetila i prerano preminulih kolega. U čast pokojnom Jasminu Stavrosu, otpjevala je pjesmu ‘’Umoran’’ što je izazvalo posebne emocije među publikom.

Na kraju koncerta, glazbena diva je zaključila: "Nosite me cijelu večer i hvala vam od srca na tome, nosi me vaša ljubav i to je ono što ću ukrasti i zaključati u srce i odnijeti sa sobom u Split. Zbog ovakvih susreta ja postojim. Bila bih najsretnija kada bih mogla sve vas ponijeti sa sobom, ali zato ću ponijeti vašu ljubav koju ste nam večeras poklonili. Ako nas ikada opet poželite, samo zovite i eto nas, mi ćemo prijeći i sedam gora i sedam mora ako treba," poručila je simbolično.

