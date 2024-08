Snimka zgodne skupljačice lopti s jednog Đokovićevog meča obišla internet: ''Jeleni se ovo neće svidjeti...''

Društvenim mrežama proširila se snimka zgodne skupljačice lopti s meča Novaka Đokovića , evo zašto.

Društvenim mrežama počela se širiti snimka zgodne skupljačice lopti s jednog teniskog meča Novaka Đokovića s Olimpijskih igara u Parizu.

Naime, kamera je tijekom prijenosa prikazala djevojku koja je na meču skupljala lopte, a svu pozornost ukrala je prodornim plavim očima i plavom kosom. No ono o čemu se priča je način na koji je gledala u Novaka, a komentari su se brzo ispunili forama.

"Jeleni Đoković neće biti drago kada ovo bude vidjela", ''Ona ga samo obožava", "I ja bih ga ovako gledao da stojim pored tenisača koji je osvojio 24 Grand slam turnira", "Ljubav je u zraku", "Želim naći nekog tko će me gledati kao ona Novaka", pisali su korisnici X-a.

The way this lines woman looks at Novak Djokovic. 👀 😂pic.twitter.com/hknKP2HHkV