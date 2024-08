Muž Blanke Vlašić nakon burnih medijskih napisa posvetio objavu supruzi, nedavno je otkrio u kakvom su odnosu

Ruben Van Gucht oglasio se na Instagramu pa sve raznježio opisom, nedavno je u medijima napravio pravi skandal.

Belgijski novinar Ruben Van Gucht, suprug Blanke Vlašić, nakon kratkog boravka u Hrvatskoj vratio se na posao i sada izvještava s Olimpijskih igara u Parizu.

Sada se oglasio na Instagramu objavivši svoju fotografiju s komentatorskog mjesta na kojoj se vidi kako drži mobitel i u ekran šalje pusu.

''Zovem Hrvatsku'', napisao je pa dao naslutiti da je na pozivu bio sa suprugom Blankom.

Time je još jednom potvrdio da je između njega i naše bivše atletičarke sve dobro zbog skandala koji je prije nekoliko tjedana izbio.

Naime, belgijski novinar nedavno je potaknuo nagađanja o izvanbračnoj aferi kada se javio uživo u jednoj emisiji iz svoje hotelske sobe, a iza njega su se na krevetu vidjele ženske noge. Iako ih je pokušao sakriti šalicom kave koja je bila na njegovu stolu, prizori su se brzinom munje proširili društvenim mrežama.

U Parizu je nedavno odgovorio na nagađanja te otkrio da su noge bile Blankine, ali i još nešto.

''To je zapravo naša snaga. Naviknuo sam na pritisak medija u Belgiji. U ovom sam poslu već 15 godina, a Blanka je svjetski poznata sportašica. Takve stvari ne utječu na nas. Čujemo se svakog dana, stalno. Što god ljudi pričali, to nama nije važno'', rekao je za Slobodnu Dalmaciju.

''Dobra stvar je što smo oboje na to naviknuli otprije. Za druge ljude to je drukčije. I meni bi bilo da smo imali vezu u kojoj smo stalno bili zajedno, pa se onda odjednom sve mijenja. Za nas je to normalno, ali nastojimo biti zajedno kad god je moguće, posebno s Mondom'', prokomentirao je svoju čestu odsutnost.

Podsjetimo, Blanka i Ruben vjenčali su se u svibnju 2022. godine, a dotad se nije znalo ni da su u vezi. Uz fotografije s vjenčanja, koje je Blanka tada podijelila na Instagramu, otkrili su i da će dobiti dijete, a Mondo je na svijet stigao u studenom 2022. godine, i to baš na Blankin 39. rođendan.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Kći slavnog glumca briznula je u plač nasred ulice, njene fotke slamaju srce, a sumnja se što bi mogao biti razlog

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Holivudskog miljenika radnici izvukli iz bazena na Ibizi, prebačen je u bolnicu, oglasio se i njegov predstavnik

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte emotivan susret zlatne Barbare Matić i njene mlađe sestre, također je džudašica, a izgledom uopće na nalikuju!

Pogledaji ovo Celebrity Thompson fanove uoči rasprodanog koncerta u Imotskom upozorio: ''Ljubazno vas molimo...''

Pogledaji ovo Celebrity Popularni srpski dvojac se razilazi? Mladi glazbenik šokirao je fanove diljem regije posljednjom objavom

Pogledaji ovo Celebrity Srpska Barbie nastupila je u najvrelijem stajlingu ikad, svi se pitaju je li ispod prozirne tkanine zaboravila donje rublje